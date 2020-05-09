Автопробіг Шарія у День перемоги – Відбулась атака активістів

Аня Мартинюк 09 травня 2020, 13:22

Анатолій Шарій розповів, які інциденти трапились під час автопробігу, приуроченому до Дня перемоги.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 травня, у День перемоги в Києві та Одесі відбувся масштабний автопробіг під гаслом «Ми – країна переможців. У Перемоги є дата та у Перемоги є ім'я». Організатором автопробігу є «Партія Шарія».

Блогер Анатолій Шарій тим часом повідомив, що автопробігу в Одесі спробували перешкоджати. Зокрема, одним з активістів, який раніше був помічений в компанії мера міста Геннадія Труханова. Не обійшлось без наслідків – було пошкоджено декілька автомобілів.

«Не допомогло. Занадто багато наших, занадто багато машин. Тоді з'явилася поліція і заблокувала виїзд. З урахуванням того, що ми нічого не порушуємо, цей крок міської влади вважаю вкрай ризикованим», - прокоментував Шарій.

У Києві ж до автоколони приставили «Муніципальну варту».

«У Києві мер-дебіл приставив до нашої колони "Муніципальну варту", це С14. Вони пильно оберігають місто від провокацій, різко гальмуючи перед машинами наших людей», - не соромлячись у виразах додав Шарій.

Також Шарій розповів, що на виході з Парку Партизанської слави у Києві невідомі розбили кастетом обличчя прихильника Шарія. При цьому поліція була поруч і дозволила зловмисникам спокійно піти.