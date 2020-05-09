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Українського письменника насторожило повідомлення Білого дому про перемогу над нацистами

Аня Мартинюк 09 травня 2020, 12:42
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Українського письменника насторожило повідомлення Білого дому про перемогу над нацистами

Як відомо, США приписали перемогу собі та Великій Британії.

Новину передає «Преса України».

Український письменник Анатолій Ульянов звернув увагу на офіційне повідомлення Білого дому у мікроб лозі Твітер. У ньому йдеться про те, що «8-го травня, 1945-го року, Америка і Велика Британія здобули перемогу над нацистами! Американський дух завжди перемагає. В кінцевому підсумку, так і буде».

Так, він звернув увагу на те, що США не згадали про радянський народ. 

«І все-таки твіт Білого дому змусив мене задуматися про всеперемагаючий американський дух. Я зрозумів, що погано знаю історію США, так як не зміг згадати нічого, крім громадянської війни, що не було б актом переможного нападу на слабкі племена і народи. Як вчать мене коментатори в фейсбуці, втішитися з цього приводу можна в мудрій ремарці про "природу людини", а ще краще - через втечу в думку про деяке інше людоїдство за межами американської історії, ну щоб якомога швидше вже перейти до нашого спільного щепленого рефлексу: ми - звірі із звірів, жерли один одного під прапорами Люцифера десь в снігових надрах гулагу, поки американці і британці рятували світ від нацистів», - написав він.

 Ульянов також поцікавився, що є ральною правдою «з того, що нам розповіли про нас», якщо Білий дім може писати такі речі. 

  

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