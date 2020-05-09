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Як відомо, США приписали перемогу собі та Великій Британії.
Новину передає «Преса України».
Український письменник Анатолій Ульянов звернув увагу на офіційне повідомлення Білого дому у мікроб лозі Твітер. У ньому йдеться про те, що «8-го травня, 1945-го року, Америка і Велика Британія здобули перемогу над нацистами! Американський дух завжди перемагає. В кінцевому підсумку, так і буде».
Так, він звернув увагу на те, що США не згадали про радянський народ.
«І все-таки твіт Білого дому змусив мене задуматися про всеперемагаючий американський дух. Я зрозумів, що погано знаю історію США, так як не зміг згадати нічого, крім громадянської війни, що не було б актом переможного нападу на слабкі племена і народи. Як вчать мене коментатори в фейсбуці, втішитися з цього приводу можна в мудрій ремарці про "природу людини", а ще краще - через втечу в думку про деяке інше людоїдство за межами американської історії, ну щоб якомога швидше вже перейти до нашого спільного щепленого рефлексу: ми - звірі із звірів, жерли один одного під прапорами Люцифера десь в снігових надрах гулагу, поки американці і британці рятували світ від нацистів», - написав він.
Ульянов також поцікавився, що є ральною правдою «з того, що нам розповіли про нас», якщо Білий дім може писати такі речі.
13:22: Автопробіг Шарія у День перемоги – Відбулась атака активістів
12:42: Українського письменника насторожило повідомлення Білого дому про перемогу над нацистами
12:12: 18 гривень за літр – Експерти дали прогноз щодо цін на бензин в Україні
09:16: У Сінгапурі роботизований пес почав виховувати відвідувачів парку
08:37: В Україні онлайн-захід для освітян потрапив до Книги рекордів
08:13: СБУ не дозволила вивезти з України партію контрабандного лісу
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