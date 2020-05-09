Українського письменника насторожило повідомлення Білого дому про перемогу над нацистами

Аня Мартинюк 09 травня 2020, 12:42

Як відомо, США приписали перемогу собі та Великій Британії.

Новину передає «Преса України».

Український письменник Анатолій Ульянов звернув увагу на офіційне повідомлення Білого дому у мікроб лозі Твітер. У ньому йдеться про те, що «8-го травня, 1945-го року, Америка і Велика Британія здобули перемогу над нацистами! Американський дух завжди перемагає. В кінцевому підсумку, так і буде».

Так, він звернув увагу на те, що США не згадали про радянський народ.

«І все-таки твіт Білого дому змусив мене задуматися про всеперемагаючий американський дух. Я зрозумів, що погано знаю історію США, так як не зміг згадати нічого, крім громадянської війни, що не було б актом переможного нападу на слабкі племена і народи. Як вчать мене коментатори в фейсбуці, втішитися з цього приводу можна в мудрій ремарці про "природу людини", а ще краще - через втечу в думку про деяке інше людоїдство за межами американської історії, ну щоб якомога швидше вже перейти до нашого спільного щепленого рефлексу: ми - звірі із звірів, жерли один одного під прапорами Люцифера десь в снігових надрах гулагу, поки американці і британці рятували світ від нацистів», - написав він.

Ульянов також поцікавився, що є ральною правдою «з того, що нам розповіли про нас», якщо Білий дім може писати такі речі.