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18 гривень за літр – Експерти дали прогноз щодо цін на бензин в Україні

Аня Мартинюк 09 травня 2020, 12:12
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18 гривень за літр – Експерти дали прогноз щодо цін на бензин в Україні

Очікується, що у травні ціни на паливо продовжать рухатися в бік зниження. 

Новину передає «Преса України».

Аналітик TeleTrade Сергій Родлер вважає, що ціни на бензин в Україні продовжать знижуватися. За його словами, наразі АЗС продають бензин за «старими» цінами.

«Варто враховувати, що потрібен час для покупки, переробки і доставки сировини на АЗС - це процес може зайняти від місяця до двох. Отже, зараз реалізуються обсяги, куплені за "старими" цінами, тоді як вже в травні А-95 цілком може подешевшати до 18-20 грн за літр», - наголосив він. 

Варто зазначити, що з початку карантину ціни на бензин впали на 30%. Причина такого ходу подій – ослаблення гривні до долара. Ціни на паливо залежать від валютного курсу.

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