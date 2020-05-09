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Очікується, що у травні ціни на паливо продовжать рухатися в бік зниження.
Новину передає «Преса України».
Аналітик TeleTrade Сергій Родлер вважає, що ціни на бензин в Україні продовжать знижуватися. За його словами, наразі АЗС продають бензин за «старими» цінами.
«Варто враховувати, що потрібен час для покупки, переробки і доставки сировини на АЗС - це процес може зайняти від місяця до двох. Отже, зараз реалізуються обсяги, куплені за "старими" цінами, тоді як вже в травні А-95 цілком може подешевшати до 18-20 грн за літр», - наголосив він.
Варто зазначити, що з початку карантину ціни на бензин впали на 30%. Причина такого ходу подій – ослаблення гривні до долара. Ціни на паливо залежать від валютного курсу.
12:12: 18 гривень за літр – Експерти дали прогноз щодо цін на бензин в Україні
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