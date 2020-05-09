В МОЗ повідомили про нові випадки COVID-19

Аня Мартинюк 09 травня 2020, 09:49

В останні дні кількість хворих стабільно збільшується на понад 500 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 травня, у прес-службі МОЗ повідомили про 515 нових випадків захворювання на COVID-19. Тепер загальна кількість виявлених хворих становить 14710 людей. З них, на жаль, 376 летальних випадків. Також 2909 людей одужали.

За кількістю хворих лідирує Чернівецька область — 2179 випадків та столиця України, місто Київ — 1771 випадок. Інформації з тимчасово окупованих територій немає. Тим часом ситуація в інших областях країни наступна.

Вінницька область — 522.

Волинська область — 445.

Дніпропетровська область — 681.

Донецька область — 99.

Житомирська область — 485.

Закарпатська область — 678.

Запорізька область — 320.

Івано-Франківська область — 1095.

Кіровоградська область — 411.

Київська область — 959.

Львівська область — 699.

Луганська область — 42.

Миколаївська область — 204.

Одеська область — 619.

Полтавська область — 240.

Рівненська область — 877.

Сумська область — 152.

Тернопільська область — 977.

Харківська область — 528.

Херсонська область — 156.

Хмельницька область — 165.

Черкаська область — 333.

Чернігівська область — 73.

За даними МОЗ, з початку року надійшло 38179 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.