В МОЗ повідомили про нові випадки COVID-19

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В останні дні кількість хворих стабільно збільшується на понад 500 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 травня, у прес-службі МОЗ повідомили про 515 нових випадків захворювання на COVID-19. Тепер загальна кількість виявлених хворих становить 14710 людей. З них, на жаль, 376 летальних випадків. Також 2909 людей одужали.
За кількістю хворих лідирує Чернівецька область — 2179 випадків та столиця України, місто Київ — 1771 випадок. Інформації з тимчасово окупованих територій немає. Тим часом ситуація в інших областях країни наступна.
Вінницька область — 522.
Волинська область — 445.
Дніпропетровська область — 681.
Донецька область — 99.
Житомирська область — 485.
Закарпатська область — 678.
Запорізька область — 320.
Івано-Франківська область — 1095.
Кіровоградська область — 411.
Київська область — 959.
Львівська область — 699.
Луганська область — 42.
Миколаївська область — 204.
Одеська область — 619.
Полтавська область — 240.
Рівненська область — 877.
Сумська область — 152.
Тернопільська область — 977.
Харківська область — 528.
Херсонська область — 156.
Хмельницька область — 165.
Черкаська область — 333.
Чернігівська область — 73.
За даними МОЗ, з початку року надійшло 38179 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.
09:16: У Сінгапурі роботизований пес почав виховувати відвідувачів парку
08:37: В Україні онлайн-захід для освітян потрапив до Книги рекордів
08:13: СБУ не дозволила вивезти з України партію контрабандного лісу
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14:08: Путін привітав українців з 9 травням та не привітав окремо Зеленського
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