У Сінгапурі роботизований пес почав виховувати відвідувачів парку

Аня Мартинюк 09 травня 2020, 09:16

Робот на ім'я Spot має на меті нагадати людям про необхідність дотримуватися дистанції.

Новину передає «Преса України».

У парках Сінгапуру був помічений чотирилапий робот Spot, який має на меті повідомляти людям про необхідність дотримуватися дистанції під час карантину.

Роботизований пес наразі знаходиться у фазі тестування. Відомо, що робот зможе оцінювати кількість людей навколо завдяки камер. Тим не менше, сінгапурське агентство GovTech запевнило, особисту інформацію він не збиратиме.

Згідно із заявою Ради національних парків країни, Spot проходитиме парк Бішан-Ан-Мо-Кіо під час пікових годин, відтворюючи записане повідомлення.