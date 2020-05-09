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Українські освітяни продемонстрували, що готові використовувати нові можливості.
Новину передає «Преса України».
Понад 50 тисяч українських освітян впродовж декількох днів взяли участь в онлайн-марафоні «Освіта під час карантину». Організатор марафону - MCFR Освіта. В результаті в Україні зафіксували рекорд, як наймасовіший професійний онлайн-захід для освітян.
Так, він тепер зазначений у Книзі рекордів України.
«Дякуємо всім освітянам України, редакціям фахових журналів, кожному учаснику та спікеру онлайн-марафону за ЄДНІСТЬ, активну життєву та професійну позицію», — зазначили організатори.
Таким чином можна констатувати, що українські освітяни використовують нові можливості на повну.
09:16: У Сінгапурі роботизований пес почав виховувати відвідувачів парку
08:37: В Україні онлайн-захід для освітян потрапив до Книги рекордів
08:13: СБУ не дозволила вивезти з України партію контрабандного лісу
07:34: Супрун пора посадити – Олійник нагадав про діяльність медреформаторки
14:08: Путін привітав українців з 9 травням та не привітав окремо Зеленського
13:42: X Æ A-12 – Кохана Ілона Маска розповіла, як вимовляти ім’я їх сина
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