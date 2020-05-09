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В Україні онлайн-захід для освітян потрапив до Книги рекордів

Аня Мартинюк 09 травня 2020, 08:37
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В Україні онлайн-захід для освітян потрапив до Книги рекордів

Українські освітяни продемонстрували, що готові використовувати нові можливості. 

Новину передає «Преса України».

Понад 50 тисяч українських освітян впродовж декількох днів взяли участь в онлайн-марафоні «Освіта під час карантину». Організатор марафону - MCFR Освіта. В результаті в Україні зафіксували рекорд, як наймасовіший професійний онлайн-захід для освітян.

Так, він тепер зазначений у Книзі рекордів України.

«Дякуємо всім освітянам України, редакціям фахових журналів, кожному учаснику та спікеру онлайн-марафону за ЄДНІСТЬ, активну життєву та професійну позицію», — зазначили організатори.

Таким чином можна констатувати, що українські освітяни використовують нові можливості на повну.

 

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