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Уже традиційно ліс кругляк прямував до замовників у ЄС.
Новину передає «Преса України».
Служба безпеки України в Закарпатській області виявила та заблокувала масштабну схему постачання великих партій деревини до країн ЄС. Слідство встановило, що одна з регіональних партій організувала оптові поставки попри мораторій на вивіз необробленої деревини.
Експортер вносив в митні декларації неправдиві дані.
«Днями на пункті пропуску «Дякове» СБУ блокувала чергову нелегальну поставку деревини за кордон. У чотирьох вантажних автомобілях зловмисників, які прямували до Європи, правоохоронці виявили партію необробленої деревини загальним обсягом 176 кубічних метрів», - зазначили у відомстві.
В результаті тепер відкрито кримінальне провадження за ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі митної території України) КК України.
09:16: У Сінгапурі роботизований пес почав виховувати відвідувачів парку
08:37: В Україні онлайн-захід для освітян потрапив до Книги рекордів
08:13: СБУ не дозволила вивезти з України партію контрабандного лісу
07:34: Супрун пора посадити – Олійник нагадав про діяльність медреформаторки
14:08: Путін привітав українців з 9 травням та не привітав окремо Зеленського
13:42: X Æ A-12 – Кохана Ілона Маска розповіла, як вимовляти ім’я їх сина
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