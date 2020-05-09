СБУ не дозволила вивезти з України партію контрабандного лісу

Аня Мартинюк 09 травня 2020, 08:13

Уже традиційно ліс кругляк прямував до замовників у ЄС.

Новину передає «Преса України».

Служба безпеки України в Закарпатській області виявила та заблокувала масштабну схему постачання великих партій деревини до країн ЄС. Слідство встановило, що одна з регіональних партій організувала оптові поставки попри мораторій на вивіз необробленої деревини.

Експортер вносив в митні декларації неправдиві дані.

«Днями на пункті пропуску «Дякове» СБУ блокувала чергову нелегальну поставку деревини за кордон. У чотирьох вантажних автомобілях зловмисників, які прямували до Європи, правоохоронці виявили партію необробленої деревини загальним обсягом 176 кубічних метрів», - зазначили у відомстві.

В результаті тепер відкрито кримінальне провадження за ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі митної території України) КК України.