Супрун пора посадити – Олійник нагадав про діяльність медреформаторки

Аня Мартинюк 09 травня 2020, 07:34

Голова Дніпропетровської обласної ради долучився до армії однодумців, які вважають, що Уляна Супрун давно повинна сидіти у в'язниці.

Новину передає «Преса України».

Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник розкритикував вбивчу медичну реформу, яку розпочала американка Уляна Супрун. У новому інтерв'ю він зазначив, що реформу треба негайно скасувати, а Супрун посадити до в'язниці.

«Також найбільша проблема - це медреформа, яку треба негайно скасувати, повернутися до попередньої моделі, а Супрун посадити в тюрму за диверсії в цій сфері. Система фінансування, яка була запропонована в результаті цієї реформи, абсолютно не працює. Всюди відбувається тотальне недофінансування лікарень», - нагадав чиновник.

Нагадаємо, про те, що реформа Супрун не ефективна заявляв й сам президент Володимир Зеленський. Так, він закликав модифікувати реформу, щоб вона діяла на користь пацієнтів та медиків.