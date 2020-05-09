Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Брехуни і мародери – Крюкова представила реальну картину з гуманітарною допомогою Зеленського
  • В МОЗ оновили статистику щодо поширення коронавірусу
  • Регулярні авіа перельоти можуть відновити з вересня – Кулеба

Супрун пора посадити – Олійник нагадав про діяльність медреформаторки

Аня Мартинюк 09 травня 2020, 07:34
Версія для друку
Супрун пора посадити – Олійник нагадав про діяльність медреформаторки

Голова Дніпропетровської обласної ради долучився до армії однодумців, які вважають, що Уляна Супрун давно повинна сидіти у в'язниці.

Новину передає «Преса України».

Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник розкритикував вбивчу медичну реформу, яку розпочала американка Уляна Супрун. У новому інтерв'ю він зазначив, що реформу треба негайно скасувати, а Супрун посадити до в'язниці.

«Також найбільша проблема - це медреформа, яку треба негайно скасувати, повернутися до попередньої моделі, а Супрун посадити в тюрму за диверсії в цій сфері. Система фінансування, яка була запропонована в результаті цієї реформи, абсолютно не працює. Всюди відбувається тотальне недофінансування лікарень», - нагадав чиновник.

Нагадаємо, про те, що реформа Супрун не ефективна заявляв й сам президент Володимир Зеленський. Так, він закликав модифікувати реформу, щоб вона діяла на користь пацієнтів та медиків. 

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції