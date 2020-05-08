У «Слузі народу» запропонували відкрити дитячі садки

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Депутати вважають, що батьки перебувають у стані «зростання соціальної напруженості».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 травня, стало відомо, що депутати «Слуги народу» виступили з ініціативою відкрити з 1 червня дитсадки. За такий хід подій виступили 52 народних обранця.
Відповідну інформацію надав заступник голови фракції Євгенія Кравчук.
«Роздратовані батьки змушені працювати з дітьми «на голові». Незабаром відкриються офіси, а дитсадкам доведеться чекати до 1 вересня. Настрої українських батьків важко описати словами, які можна говорити при дітях - офіційною мовою це називається «зростання соціальної напруженості», - розповіла Кравчук.
Також відомо, що представники президентської фракції пропонують відкривати дитсадки у три етапи. Перший – обмежена кількість дітей у садку, другий – перебування усіх дітей неповний день, третій – повноцінний процес.
14:08: Путін привітав українців з 9 травням та не привітав окремо Зеленського
13:42: X Æ A-12 – Кохана Ілона Маска розповіла, як вимовляти ім’я їх сина
12:32: Війна на Донбасі – Бойовики РФ понесли втрати живої сили
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