У «Слузі народу» запропонували відкрити дитячі садки

Аня Мартинюк 08 травня 2020, 14:59

Депутати вважають, що батьки перебувають у стані «зростання соціальної напруженості».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 травня, стало відомо, що депутати «Слуги народу» виступили з ініціативою відкрити з 1 червня дитсадки. За такий хід подій виступили 52 народних обранця.

Відповідну інформацію надав заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

«Роздратовані батьки змушені працювати з дітьми «на голові». Незабаром відкриються офіси, а дитсадкам доведеться чекати до 1 вересня. Настрої українських батьків важко описати словами, які можна говорити при дітях - офіційною мовою це називається «зростання соціальної напруженості», - розповіла Кравчук.

Також відомо, що представники президентської фракції пропонують відкривати дитсадки у три етапи. Перший – обмежена кількість дітей у садку, другий – перебування усіх дітей неповний день, третій – повноцінний процес.