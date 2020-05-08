В середині травня на українців чекає сніг – синоптик

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Наталія Діденко попередила, що українці можуть розраховувати на температуру повітря +20 градусів. Однак не обійдеться без снігу в середині місяця.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 травня, синоптик Наталія Діденко розповіла, як зміниться синоптична картина найближчим часом. За її прогнозом, холодний атмосферний фронт принесе 12 травня сніг. Зокрема, в західних областях.
У найближчі ж вихідні опади очікуються виключно у вигляді дощу подекуди з грозами у східних областях, у Запоріжжі, Дніпрі з районами. Місцями періодичні дощі очікуються у західних областях.
«10-го травня в Україні дощі люб`язно чергуватимуться із сонячними проясненнями, тобто, якщо й випадатимуть, то періодично. Вітер впродовж вихідних із західного переходитиме на південно-західний, помірний, на Сході рвучкий», - додала Діденко.
Тим часом стовпчики термометрів покажуть комфортні +13+17 градусів 9 травня та +15+20 градусів 10 травня. На Заході буде тепліше, +15+20 градусів та +18+24 градусів 9 та 10 травня відповідно.
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