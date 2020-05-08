Путін привітав українців з 9 травням та не привітав окремо Зеленського

Аня Мартинюк 08 травня 2020, 14:08

Лідер Кремля Володимир Путін привітав лідерів держав колишнього Радянського Союзу з перемогою у ВВВ. Однак Володимир Зеленський окремої телеграми не отримав.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 травня, президент РФ Володимир Путін відправив вітальні послання на честь 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. А саме лідерам держав колишнього Радянського Союзу.

Варто зазначити, що українські та грузинські громадяни отримали окремі вітання від лідера Кремля.

Також особливо варто зазначити, що український президент Володимир Зеленський не отримав вітальної телеграми, яку, для прикладу, від Путіна було направлено керівникам Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану та іншим.