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Співачка Граймс роз’яснила, як вимовляти літеру «Æ».
Новину передає «Преса України».
Канадська співачка Граймс, яка народила дитину Ілону Маску, роз’яснила шанувальникам, як правильно вимовляти ім’я їх новонародженого сина. Як відомо, пара дала йому ім’я «X Æ A-12».
За словами 32-річної Граймс, ім’я промовляється як «Ex-ay-eye», тобто «екс-ей-ай».
Раніше 48-річний Ілон Маск коментував незвичне ім’я сина. За його словами, ім’я придумала новоспечена мама.
«Так, моя партнерка насправді придумала це ім’я. Вона прекрасна в цьому ділі», - зазначив підприємець.
Варто зазначити, що співачка Граймс також заявляла, що хоче, аби її дитина сама обрала свою стать. До слова, у Ілона маска є ще 5 дітей від першої дружини Джастін Вілсон.
13:42: X Æ A-12 – Кохана Ілона Маска розповіла, як вимовляти ім’я їх сина
12:32: Війна на Донбасі – Бойовики РФ понесли втрати живої сили
08:48: Канадський уряд купить у фермерів продукти для бідних людей
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