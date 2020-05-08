У Криму зафіксовано нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 08 травня 2020, 13:10

Так званий голова Криму Сергій Аксьонов представив нову статистику щодо хворих на півострові.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 травня, так звана влада Криму розповіла про кількість хворих на коронавірус на півострові. За добу нових виявлених виявилось лише 9.

Так званий голова Криму Сергій Аксьонов уточнив, що 3 людини в Сакському районі в лікарні. Ще три людини – це медичні працівники. Ще 3 людини в Сімферополі - там різні джерела.

Так, наразі на анексованому півострові 287 пацієнтів з коронавірусом. З них 110 в Севастополі. За попередніми даними, у Криму від смертоносного китайського вірусу померла одна людина.