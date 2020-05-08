У Криму зафіксовано нових хворих на коронавірус

X Æ A-12 – Кохана Ілона Маска розповіла, як вимовляти ім’я їх сина 13:42
Війна на Донбасі – Бойовики РФ понесли втрати живої сили 12:32
Канадський уряд купить у фермерів продукти для бідних людей 08:48
Брехуни і мародери – Крюкова представила реальну картину з гуманітарною допомогою Зеленського 07:39
Вбивство 13-річної – Головну підозрювану можуть відпустити 13:24
Повний контроль над тілом – Спортсмен показав незвичну зарядку 12:49
Тимошенко не поділиться деталями про отримання 150 млн грн 11:35
Відома журналістка розкритикувала ролик першої леді України 10:35
У Карпатах завершили другий етап будівництва містечка Хобітхіл 08:38
Бразилія побила власний рекорд щодо зараження на коронавірус 08:03
Коронавірус змусив Польщу перенести президентські вибори 07:35
Так званий голова Криму Сергій Аксьонов представив нову статистику щодо хворих на півострові.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 травня, так звана влада Криму розповіла про кількість хворих на коронавірус на півострові. За добу нових виявлених виявилось лише 9.
Так званий голова Криму Сергій Аксьонов уточнив, що 3 людини в Сакському районі в лікарні. Ще три людини – це медичні працівники. Ще 3 людини в Сімферополі - там різні джерела.
Так, наразі на анексованому півострові 287 пацієнтів з коронавірусом. З них 110 в Севастополі. За попередніми даними, у Криму від смертоносного китайського вірусу померла одна людина.
13:42: X Æ A-12 – Кохана Ілона Маска розповіла, як вимовляти ім’я їх сина
12:32: Війна на Донбасі – Бойовики РФ понесли втрати живої сили
08:48: Канадський уряд купить у фермерів продукти для бідних людей
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.