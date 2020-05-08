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Ситуація в зоні проведення ООС залишається контрольованою. Тим не менше, російські бойовики систематично порушують режим тиші.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 травня, у прес-службі ООС повідомили, що минула доба на Донбасі була неспокійною. Бойовики РФ 21 раз відкривали вогонь в бік українських захисників.
Уже традиційно ворог задіяв заборонене мінськими домовленостями озброєння.
«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.
Українська сторона відповіла штатним озброєнням. На щастя, обійшлось без втрат, однак 6 українських захисників отримали поранення. Ворожа сторона втратила 7 одиниць живої сили та ще 5 бойовиків отримали поранення.
13:42: X Æ A-12 – Кохана Ілона Маска розповіла, як вимовляти ім’я їх сина
12:32: Війна на Донбасі – Бойовики РФ понесли втрати живої сили
08:48: Канадський уряд купить у фермерів продукти для бідних людей
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