На Харківщині випадково повісився 6-річний хлопчик

Аня Мартинюк 08 травня 2020, 10:22

Дитина бавилась у своїй кімнаті.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” повідомили про інцидент у селищі Пісочин, що біля Харкова. Тут знайшли повішеним 6-річного хлопчика.

Відомо, що дитина повісилась випадково, граючись. Дитину госпіталізували. Медики боряться за її життя.

«Уважно стежте за дітьми! 07.05.2020 року о 18:45 хв. до служби «103» надійшов виклик до смт. Пісочин з приводу «повісився». Бригада Е(Н)МД прибула на виклик за 2 хв. та виявила хлопчика 6 років, який з необережності під час гри завис шиєю на мотузці. Було негайно проведено заходи, згідно стандартам і дитину у важкому стані доправили до ОДКЛ 1», - йдеться у повідомлення.

Наразі обставини пригоди встановлюються.