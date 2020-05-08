Нові дані МОЗ – В Україні плюс 504 людини з COVID-19

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Кількість виявлених людей з коронавірусом невпинно росте. Тим не менше, побільшало людей, які одужали.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 травня, у прес-службі МОЗ заявили, що кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 504 людини до загальної кількості 14195 пацієнтів. З них 361 летальний випадок та 2706 пацієнтів одужали.
Ситуація в областях та місті Києві наступна.
Вінницька область — 514 випадків;
Волинська область — 424 випадки;
Дніпропетровська область — 652 випадки;
Донецька область — 91 випадок;
Житомирська область — 480 випадків;
Закарпатська область — 644 випадки;
Запорізька область — 312 випадків;
Івано-Франківська область — 1078 випадків;
Кіровоградська область — 408 випадків;
м. Київ — 1721 випадок;
Київська область — 935 випадків;
Львівська область — 660 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 179 випадків;
Одеська область — 583 випадки;
Полтавська область — 239 випадків;
Рівненська область — 855 випадків;
Сумська область — 147 випадків;
Тернопільська область — 959 випадків;
Харківська область — 478 випадків;
Херсонська область — 149 випадків;
Хмельницька область — 148 випадків;
Чернівецька область — 2097 випадків;
Черкаська область — 331 випадок;
Чернігівська область — 69 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій немає. Нагадаємо, 11 травня в Україні послаблюють карантин. Людям дозволять перебувати у ресторанах на вулиці та гуляти парками.
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