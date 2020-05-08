Нові дані МОЗ – В Україні плюс 504 людини з COVID-19

Аня Мартинюк 08 травня 2020, 09:59

Кількість виявлених людей з коронавірусом невпинно росте. Тим не менше, побільшало людей, які одужали.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 травня, у прес-службі МОЗ заявили, що кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 504 людини до загальної кількості 14195 пацієнтів. З них 361 летальний випадок та 2706 пацієнтів одужали.

Ситуація в областях та місті Києві наступна.

Вінницька область — 514 випадків;

Волинська область — 424 випадки;

Дніпропетровська область — 652 випадки;

Донецька область — 91 випадок;

Житомирська область — 480 випадків;

Закарпатська область — 644 випадки;

Запорізька область — 312 випадків;

Івано-Франківська область — 1078 випадків;

Кіровоградська область — 408 випадків;

м. Київ — 1721 випадок;

Київська область — 935 випадків;

Львівська область — 660 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 179 випадків;

Одеська область — 583 випадки;

Полтавська область — 239 випадків;

Рівненська область — 855 випадків;

Сумська область — 147 випадків;

Тернопільська область — 959 випадків;

Харківська область — 478 випадків;

Херсонська область — 149 випадків;

Хмельницька область — 148 випадків;

Чернівецька область — 2097 випадків;

Черкаська область — 331 випадок;

Чернігівська область — 69 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій немає. Нагадаємо, 11 травня в Україні послаблюють карантин. Людям дозволять перебувати у ресторанах на вулиці та гуляти парками.