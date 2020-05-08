IKEA готова відкрити українцям онлайн продажі

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Джерела в IKEA повідомили, що готуватися до покупок українці можуть уже зараз.
Новину передає «Преса України».
Шведська компанія IKEA оголосила про готовність дозволити українцям робити онлайн замовлення. Вже з наступного тижня усі охочі зможуть оформити замовлення та отримати його з доставкою додому. Про це розповіли джерела, знайомі з ситуацією.
Тим не менше, офіційного оголошення від IKEA ще не поступало.
Наразі усі охочі придбати товари IKEA можуть ознайомитися з асортиментом та цінами на українському сайті.
08:48: Канадський уряд купить у фермерів продукти для бідних людей
07:39: Брехуни і мародери – Крюкова представила реальну картину з гуманітарною допомогою Зеленського
13:24: Вбивство 13-річної – Головну підозрювану можуть відпустити
12:49: Повний контроль над тілом – Спортсмен показав незвичну зарядку
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