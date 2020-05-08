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IKEA готова відкрити українцям онлайн продажі

Аня Мартинюк 08 травня 2020, 09:23
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IKEA готова відкрити українцям онлайн продажі

Джерела в IKEA повідомили, що готуватися до покупок українці можуть уже зараз. 

Новину передає «Преса України».

Шведська компанія IKEA оголосила про готовність дозволити українцям робити онлайн замовлення. Вже з наступного тижня усі охочі зможуть оформити замовлення та отримати його з доставкою додому. Про це розповіли джерела, знайомі з ситуацією.

Тим не менше, офіційного оголошення від IKEA ще не поступало.

Наразі усі охочі придбати товари IKEA можуть ознайомитися з асортиментом та цінами на українському сайті.

 

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