IKEA готова відкрити українцям онлайн продажі

Аня Мартинюк 08 травня 2020, 09:23

Джерела в IKEA повідомили, що готуватися до покупок українці можуть уже зараз.

Новину передає «Преса України».

Шведська компанія IKEA оголосила про готовність дозволити українцям робити онлайн замовлення. Вже з наступного тижня усі охочі зможуть оформити замовлення та отримати його з доставкою додому. Про це розповіли джерела, знайомі з ситуацією.

Тим не менше, офіційного оголошення від IKEA ще не поступало.

Наразі усі охочі придбати товари IKEA можуть ознайомитися з асортиментом та цінами на українському сайті.