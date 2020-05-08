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Джастін Трюдо придумав, як знайти вихід із ситуації, коли продукції на ринку за багато, а деякі люди не мають змоги її купити.
Новину передає «Преса України».
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зробив на пресконференції в Оттаві важливу заяву. За його словами, канадська влада прийняла рішення купити у фермерів надлишки продовольства. Їх передадуть на благодійні цілі.
«Ми створюємо програму викупу надлишків продовольства, початковий бюджет якої становитиме 50 млн дол. (близько 37 млн дол. США). Уряд купуватиме великі партії певних продуктів, які можуть потрапити у відходи, скажімо, картоплі чи курятини, та перерозподілятиме їх до організацій, що займаються продовольчою безпекою», - уточнив Трюдо.
За словами Трюдо, наразі готелі та ресторани в країні закриті. В результаті пропозиція продукції перевищує попит.
«У деяких виробників не лишалося іншого виходу, окрім як викинути свою продукцію. Це марнотратство та втрата доходу людьми, які важко працюють, аби виробити харчові продукти», - наголосив він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що деякі виробники молочки у Канаді були змушені вилити готову продукцію у каналізацію через відсутність споживачів.
08:48: Канадський уряд купить у фермерів продукти для бідних людей
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