Саакашвілі очолив Виконавчий комітет реформ України

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Михайло Саакашвілі отримав посаду від президента Украни. Тепер він голова Виконавчого комітету реформ.
Новину передає «Преса України».
Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі 7 травня був призначений головою Виконавчого комітету реформ. Відповідний указ про призначення Саакашвілі підписав український лідер Володимир Зеленський.
«Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ і допоможе в здійсненні важливих змін в житті країни», - зазначив президент України.
Нагадаємо, Національна рада реформ бере початок в 2014 році. Раніше Саакашвілі пропонували посаду віце-прем'єра з реформ, однак той відмовився через позицію Тбілісі.
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