Саакашвілі очолив Виконавчий комітет реформ України

Аня Мартинюк 08 травня 2020, 08:12

Михайло Саакашвілі отримав посаду від президента Украни. Тепер він голова Виконавчого комітету реформ.

Новину передає «Преса України».

Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі 7 травня був призначений головою Виконавчого комітету реформ. Відповідний указ про призначення Саакашвілі підписав український лідер Володимир Зеленський.

«Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ і допоможе в здійсненні важливих змін в житті країни», - зазначив президент України.

Нагадаємо, Національна рада реформ бере початок в 2014 році. Раніше Саакашвілі пропонували посаду віце-прем'єра з реформ, однак той відмовився через позицію Тбілісі.