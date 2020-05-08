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Саакашвілі очолив Виконавчий комітет реформ України

Аня Мартинюк 08 травня 2020, 08:12
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Саакашвілі очолив Виконавчий комітет реформ України

Михайло Саакашвілі отримав посаду від президента Украни. Тепер він голова Виконавчого комітету реформ.

Новину передає «Преса України».

Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі 7 травня був призначений головою Виконавчого комітету реформ. Відповідний указ про призначення Саакашвілі підписав український лідер Володимир Зеленський. 

«Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ і допоможе в здійсненні важливих змін в житті країни», - зазначив президент України.

Нагадаємо, Національна рада реформ бере початок в 2014 році. Раніше Саакашвілі пропонували посаду віце-прем'єра з реформ, однак той відмовився через позицію Тбілісі.

 

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