Брехуни і мародери – Крюкова представила реальну картину з гуманітарною допомогою Зеленського

Аня Мартинюк 08 травня 2020, 07:39

За словами журналістки, усе, що було привезено обласним центрам, могло поміститися в кабіну пілота, а отже, все, що везлося під виглядом гуманітарної допомоги – пішло на продаж.

Новину передає «Преса України».

Українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова повідомила, що журналісти направили до Офісу президента запит щодо гуманітарних вантажів й впродовж трьох днів не отримали відповіді.

«Оскільки з боку Офісу немає спростування, беру сміливість стверджувати, що всі гуманітарні вантажі це брехня, фейк, профанація і галімий піар. Якщо вірити веселим картинках Офісу, було зроблено багато рейсів. Всі ці рейси або везли свіже повітря з Китаю. Або комерційні вантажі, на яких заробляла нова влада. Інакше кажучи, гуманітарка перетворилася в морадерку», - зазначила Крюкова.

За її словами, редакція «страни» запитала мерів обласних центрів, що вони отримували від лідера країни в якості гуманітарної допомоги.

«Ми запросили всю статистику по кількості отриманої допомоги від Офісу президента, яка передавалася через облдержадміністрації. Загальний висновок: якщо підсумувати все, що отримали мери, то це влізе в кабіну пілота одного рейсу», - наголосила вона.

Однак і це не все. За даними журналістки, усе, що передавалося опорним лікарням, приходило без будь-яких супровідних і товаро-транспортних документів, що, як пояснила вона, є «ліваком».

«На всю продукцію були відсутні сертифікати якості та відповідності, підтверджені лабораторними випробуваннями. Наприклад, в Одесі місцеві вірусологи відмовилися брати товар в роботу», - підкреслила Крюкова.

Підсумовуючи Крюкова зазначила, що «нова влада в особі президента і його оточення - брехуни і мародери».