Вбивство 13-річної – Головну підозрювану можуть відпустити

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Підозрювана у вбивстві дитини Ірина П’янова заявила у суді, що злочин не вчиняла.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 травня, стало відомо, що Ірина П’янова, яку затримали голою з головою 13-річної доньки, заявила у суді, що вона невинна. Адвокат підозрюваної зазначив, що доказів причетності жінки до вбивства немає, тому є усі підстави відпустити її під цілодобовий домашній арешт.
За попередніми даними, підозрюваній призначили психіатричну експертизу, однак вона ще не відбулась.
Нагадаємо, 5 травня у селищі Подвірки Дергачівського району Харківської області відбувся похорон дівчинки. Односельчани зазначили, що дитина була порядно і завжди охайною. Відомо, що батько дівчинки Віталій Пономаренко з сім’єю не жив, адже стосунки з жінкою не склались.
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