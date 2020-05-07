Вбивство 13-річної – Головну підозрювану можуть відпустити

Аня Мартинюк 07 травня 2020, 13:24

Підозрювана у вбивстві дитини Ірина П’янова заявила у суді, що злочин не вчиняла.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 травня, стало відомо, що Ірина П’янова, яку затримали голою з головою 13-річної доньки, заявила у суді, що вона невинна. Адвокат підозрюваної зазначив, що доказів причетності жінки до вбивства немає, тому є усі підстави відпустити її під цілодобовий домашній арешт.

За попередніми даними, підозрюваній призначили психіатричну експертизу, однак вона ще не відбулась.

Нагадаємо, 5 травня у селищі Подвірки Дергачівського району Харківської області відбувся похорон дівчинки. Односельчани зазначили, що дитина була порядно і завжди охайною. Відомо, що батько дівчинки Віталій Пономаренко з сім’єю не жив, адже стосунки з жінкою не склались.