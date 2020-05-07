Повний контроль над тілом – Спортсмен показав незвичну зарядку

Аня Мартинюк 07 травня 2020, 12:49

У Франції невідомий спортсмен виконав дивовижний трюк, чим підкорив Мережу.

Новину передає «Преса України».

У Мережі стало популярним відео, зняте у спортзалі в місті Херблай, Франція, до початку карантину. На ньому один з відвідувачів залу продемонстрував неймовірні спортивні досягнення.

Зокрема, він умудрився підстрибувати на ліктях, лежачи на підлозі.

Під час такого трюку спортсмен зумів зробити ще декілька екстремальних вправ. Зокрема, схрестити руки. Інтернет-спільнота там часом відзначила, що трюкач навіть не виглядав виснаженим.