Повний контроль над тілом – Спортсмен показав незвичну зарядку

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У Франції невідомий спортсмен виконав дивовижний трюк, чим підкорив Мережу.
Новину передає «Преса України».
У Мережі стало популярним відео, зняте у спортзалі в місті Херблай, Франція, до початку карантину. На ньому один з відвідувачів залу продемонстрував неймовірні спортивні досягнення.
Зокрема, він умудрився підстрибувати на ліктях, лежачи на підлозі.
Під час такого трюку спортсмен зумів зробити ще декілька екстремальних вправ. Зокрема, схрестити руки. Інтернет-спільнота там часом відзначила, що трюкач навіть не виглядав виснаженим.
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