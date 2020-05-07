Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Регулярні авіа перельоти можуть відновити з вересня – Кулеба
  • Смертоносну реформу Супрун модифікують
  • Мрія, Епіцентр, Зеленський – З’явилися нові деталі щодо сприяння Офісу президента контрабанді

Повний контроль над тілом – Спортсмен показав незвичну зарядку

Аня Мартинюк 07 травня 2020, 12:49
Версія для друку
Повний контроль над тілом – Спортсмен показав незвичну зарядку

У Франції невідомий спортсмен виконав дивовижний трюк, чим підкорив Мережу.

Новину передає «Преса України».

У Мережі стало популярним відео, зняте у спортзалі в місті Херблай, Франція, до початку карантину. На ньому один з відвідувачів залу продемонстрував неймовірні спортивні досягнення.

Зокрема, він умудрився підстрибувати на ліктях, лежачи на підлозі.

Під час такого трюку спортсмен зумів зробити ще декілька екстремальних вправ. Зокрема, схрестити руки. Інтернет-спільнота там часом відзначила, що трюкач навіть не виглядав виснаженим.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції