В анексованому Криму курортного сезону не буде

Аня Мартинюк 07 травня 2020, 12:13

Сергій Аксьонов заявив, що карантинні заходи поставили хрест на літньому відпочинку на півострові Крим.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 травня, так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що курортного сезону на півострові не буде. Як відомо, раніше російські контрольовані ЗМІ заявляли, що у Криму зазвичай багато туристів, що не відповідало дійсності.

Тепер коронавірус остаточно позбавить окупаційну владу Криму можливості заробити на відпочивальниках.

«Ми повинні розуміти, що все це (карантинні заходи - Ред.) на довго. Курортний сезон навряд чи відбудеться. Будемо розвивати внутрішній туризм, але до цього повинні бути показання Росспоживнагляду», - заявив він.

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, у Криму 168 людей з коорнавірусом. З них одна людина померла.