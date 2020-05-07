Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Регулярні авіа перельоти можуть відновити з вересня – Кулеба
  • Смертоносну реформу Супрун модифікують
  • Мрія, Епіцентр, Зеленський – З’явилися нові деталі щодо сприяння Офісу президента контрабанді

В анексованому Криму курортного сезону не буде

Аня Мартинюк 07 травня 2020, 12:13
Версія для друку
В анексованому Криму курортного сезону не буде

Сергій Аксьонов заявив, що карантинні заходи поставили хрест на літньому відпочинку на півострові Крим.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 травня, так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що курортного сезону на півострові не буде. Як відомо, раніше російські контрольовані ЗМІ заявляли, що у Криму зазвичай багато туристів, що не відповідало дійсності.

Тепер коронавірус остаточно позбавить окупаційну владу Криму можливості заробити на відпочивальниках.

«Ми повинні розуміти, що все це (карантинні заходи - Ред.) на довго. Курортний сезон навряд чи відбудеться. Будемо розвивати внутрішній туризм, але до цього повинні бути показання Росспоживнагляду», - заявив він.

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, у Криму 168 людей з коорнавірусом. З них одна людина померла. 

 

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції