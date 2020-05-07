В анексованому Криму курортного сезону не буде

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Сергій Аксьонов заявив, що карантинні заходи поставили хрест на літньому відпочинку на півострові Крим.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 травня, так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що курортного сезону на півострові не буде. Як відомо, раніше російські контрольовані ЗМІ заявляли, що у Криму зазвичай багато туристів, що не відповідало дійсності.
Тепер коронавірус остаточно позбавить окупаційну владу Криму можливості заробити на відпочивальниках.
«Ми повинні розуміти, що все це (карантинні заходи - Ред.) на довго. Курортний сезон навряд чи відбудеться. Будемо розвивати внутрішній туризм, але до цього повинні бути показання Росспоживнагляду», - заявив він.
Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, у Криму 168 людей з коорнавірусом. З них одна людина померла.
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