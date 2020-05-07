Тимошенко не поділиться деталями про отримання 150 млн грн

Аня Мартинюк 07 травня 2020, 11:35

Народна обраниця України лише уточнила, що добилася справедливості у справі про її перебування у в’язниці.

Новину передає «Преса України».

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко попередила, що ніхто не дізнається про те, хто та чому виплатив їй 150 мільйонів гривень. Як відомо, нещодавно нардеп додала у декларацію чималу суму, яка, як вказано, надійшла їй від американської компанії.

Так, посилаючись на закони США, Тимошенко зазначила, що не пояснить походження грошей.

«Про зміни в моїй декларації. Так, днями я отримала грошову компенсацію збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років, від резидента США на стадії досудового врегулювання. Це свідчить про те, що Сполучені Штати - по-справжньому правова держава і права людини для них не порожній звук, а справжня цінність. Чого не скажеш сьогодні про Україну», - додала народна обраниця.

Юлія Тимошенко додала, що їй вдалось добитися справедливості у справі про те, що її перебування у в’язниці у 2011-2014 роках – це була політична розправа.