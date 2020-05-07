За вбивство людини – Стерненко очікує на свій арешт

Аня Мартинюк 07 травня 2020, 11:03

Одіозний активіст Сергій Стерненко заявив, що через два роки після того, як він вбив людину, його планують заарештувати.

Новину передає «Преса України».

Одеський активіст Сергій Стерненко, який зарізав людину та зняв це на відео, заявив, що його планують, нарешті, заарештувати. За його словами, інформацію про арешт він отримав від своїх джерел. Така заява прозвучала в інтерв’ю одному з видань.

«Мені про це відомо з кількох джерел. Крім (волонтера) Романа Сініцина мені про це говорять ще три джерела і в Службі безпеки України, і в Офісі генерального прокурора. Планується це вже у найближчі дні (можливо, навіть, цього тижня) по 115-й статті – Умисне вбивство. Тобто фактично слідство хоче заперечити те, що на мене був скоєний замовний напад», - заявив Стерненко.

Нагадаємо, Сергій Стерненко стверджує, що у травні 2018 року на нього було скоєно напад. За словами активіста, він захищався та зарізав одного з так званих нападників. Наразі Стерненка активно захищають представники команди Петра Порошенка.