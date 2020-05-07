Відома журналістка розкритикувала ролик першої леді України

Аня Мартинюк 07 травня 2020, 10:35

Олена Зеленська представила ролик на тему безбар’єрності. Тим часом Світлана Крюкова дала йому оцінку.

Новину передає «Преса України».

Українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова прокоментувала ролик, який оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі дружина президента Володимира Зеленського, Олена Зеленська.

На своїй сторінці у соцмережі Крюкова зазначила, що Зеленська представила ролик про людей, які не можуть подолати бар'єри.

«Олена в красивому блакитному костюмі. Зачіска, мейк, діджитал заморочки. Перша леді повідомляє, що нам всім потрібно поговорити і заявляє, що започатковує велику розмову про безбар'єрність. Я такого ще не бачила. Там у когось мізки взагалі є?» - прокоментувала Крюкова.

Вона зауважила, що ролик для Зеленської знімали на сходинках Національного художнього музею, де, як відзначила журналістка, вона двічі ламала підбори.

«Вони розвалюються, відколюються, кришаться роками. Бідний музей не може назбирати грошей, щоб полагодити ці сходинки роками. Уже народні притчі складають про ці сходинки. Про підвальний архів, де національне художнє надбання гине через халатність і байдужість влади, я навіть згадувати не буду», - додала Крюкова.

До слова, на сторінці першої леді у соцмережі є посилання на сайт bf.gov.ua, де є 7 запитань, на які вона закликає дати відповідь українцям.