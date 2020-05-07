В МОЗ оновили статистику щодо поширення коронавірусу

Аня Мартинюк 07 травня 2020, 09:57

Чернівецька область уже нараховує понад дві тисячі людей з COVID-19.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано 507 нових випадків COVID-19 й загальна кількість хворих становить 13691 людина. З них 340 смертей та 2396 людей одужали.

Ситуація в областях та місті Києві наступна.

Вінницька область — 485 випадків.

Волинська область — 393 випадки.

Дніпропетровська область — 624 випадки.

Донецька область — 89 випадків.

Житомирська область — 468 випадків.

Закарпатська область — 600 випадків.

Запорізька область — 300 випадків.

Івано-Франківська область — 1055 випадків.

Кіровоградська область — 403 випадки.

м. Київ — 1675 випадків.

Київська область — 916 випадків.

Львівська область — 595 випадків.

Луганська область — 42 випадки.

Миколаївська область — 171 випадок.

Одеська область — 568 випадків.

Полтавська область — 236 випадків.

Рівненська область — 817 випадків.

Сумська область — 131 випадок.

Тернопільська область — 951 випадок.

Харківська область — 448 випадків.

Херсонська область — 146 випадків.

Хмельницька область — 138 випадків.

Чернівецька область — 2048 випадків;

Черкаська область — 324 випадки.

Чернігівська область — 68 випадків.

Ситуація в зонах кризової ситуації, а саме в Донецькій, Луганській областях та Криму, залишається неясною. Нагадаємо, з 11 травня в Україні пом’якшать карантин. Так, людям дозволять прогулюватися парками та скверами. Також запрацюють заклади роздрібної торгівлі непродовольчими товарами.