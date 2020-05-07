В МОЗ оновили статистику щодо поширення коронавірусу

У Карпатах завершили другий етап будівництва містечка Хобітхіл 08:38
Бразилія побила власний рекорд щодо зараження на коронавірус 08:03
Коронавірус змусив Польщу перенести президентські вибори 07:35
Ляшко відреагував на відкриття кримінального провадження проти Рябошапки 14:46
Регулярні авіа перельоти можуть відновити з вересня – Кулеба 13:24
У Криму назвали дату піку захворюваності на коронавірус 12:51
Карантин вбиває – У Києві організували нову акцію протесту 12:13
Коронавірус вносить зміни – Операції в Україні робитимуть по-новому 10:55
Озвучено зарплату італійських медиків, які працюють з хворими на коронавірус 09:15
В Офісі президента розповіли про особливості нового вітання лідера країни 07:35
Аксьонов розповів про кількість хворих на COVID-19 у Криму 14:39
Працівники «Укрзалізниці» матимуть 4-денний робочий тиждень 14:18
Чернівецька область уже нараховує понад дві тисячі людей з COVID-19.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано 507 нових випадків COVID-19 й загальна кількість хворих становить 13691 людина. З них 340 смертей та 2396 людей одужали.
Ситуація в областях та місті Києві наступна.
Вінницька область — 485 випадків.
Волинська область — 393 випадки.
Дніпропетровська область — 624 випадки.
Донецька область — 89 випадків.
Житомирська область — 468 випадків.
Закарпатська область — 600 випадків.
Запорізька область — 300 випадків.
Івано-Франківська область — 1055 випадків.
Кіровоградська область — 403 випадки.
м. Київ — 1675 випадків.
Київська область — 916 випадків.
Львівська область — 595 випадків.
Луганська область — 42 випадки.
Миколаївська область — 171 випадок.
Одеська область — 568 випадків.
Полтавська область — 236 випадків.
Рівненська область — 817 випадків.
Сумська область — 131 випадок.
Тернопільська область — 951 випадок.
Харківська область — 448 випадків.
Херсонська область — 146 випадків.
Хмельницька область — 138 випадків.
Чернівецька область — 2048 випадків;
Черкаська область — 324 випадки.
Чернігівська область — 68 випадків.
Ситуація в зонах кризової ситуації, а саме в Донецькій, Луганській областях та Криму, залишається неясною. Нагадаємо, з 11 травня в Україні пом’якшать карантин. Так, людям дозволять прогулюватися парками та скверами. Також запрацюють заклади роздрібної торгівлі непродовольчими товарами.
08:38: У Карпатах завершили другий етап будівництва містечка Хобітхіл
08:03: Бразилія побила власний рекорд щодо зараження на коронавірус
07:35: Коронавірус змусив Польщу перенести президентські вибори
14:46: Ляшко відреагував на відкриття кримінального провадження проти Рябошапки
13:24: Регулярні авіа перельоти можуть відновити з вересня – Кулеба
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.