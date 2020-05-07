Понад 8 тонн пальмової олії розлилось біля Одеси

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Значної шкоди довкіллю, на щастя, не було завдано. Тим не менше, штраф за таку подію передбачений колосальний.
Новину передає «Преса України».
Виконувач обов’язків голови Держекоінспекції Ігор Фірсов повідомив у соцмережі, що в одеському порту “Південний” судно Stavanger розлило понад 8 тонн пальмової олії.
За його даними, корабель мав прапор Тувалу. Подія мала місце ще 30 квітня.
«За інформацією Адміністрації морських портів, кількість забруднювальних речовин, скинутих у воду становить 8 437 кг. Відповідно, сума збитків становить 2 416 557 доларів США. Це значний розмір штрафу і ми розуміємо, що його будуть намагатися оскаржити. Але закон є закон, і ми будемо виставляти претензію відповідно до обсягів забруднення. Позитивним фактом є те, що це страховий випадок, отже компенсація може лягти не тільки на власника», - уточнив Фірсов.
За його словами, викид не спричинив серйозних наслідків навколишньому середовищу й роботи з ліквідації наслідків завершилися. Наразі судно затримано до моменту сплати його власником збитків.
08:38: У Карпатах завершили другий етап будівництва містечка Хобітхіл
08:03: Бразилія побила власний рекорд щодо зараження на коронавірус
07:35: Коронавірус змусив Польщу перенести президентські вибори
14:46: Ляшко відреагував на відкриття кримінального провадження проти Рябошапки
13:24: Регулярні авіа перельоти можуть відновити з вересня – Кулеба
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