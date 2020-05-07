Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Регулярні авіа перельоти можуть відновити з вересня – Кулеба
  • Смертоносну реформу Супрун модифікують
  • Мрія, Епіцентр, Зеленський – З’явилися нові деталі щодо сприяння Офісу президента контрабанді

Понад 8 тонн пальмової олії розлилось біля Одеси

Аня Мартинюк 07 травня 2020, 09:21
Версія для друку
Понад 8 тонн пальмової олії розлилось біля Одеси

Значної шкоди довкіллю, на щастя, не було завдано. Тим не менше, штраф за таку подію передбачений колосальний.

Новину передає «Преса України».

Виконувач обов’язків голови Держекоінспекції Ігор Фірсов повідомив у соцмережі, що в  одеському порту “Південний” судно Stavanger розлило понад 8 тонн пальмової олії.

За його даними, корабель мав прапор Тувалу. Подія мала місце ще 30 квітня. 

«За інформацією Адміністрації морських портів, кількість забруднювальних речовин, скинутих у воду становить 8 437 кг. Відповідно, сума збитків становить 2 416 557 доларів США. Це значний розмір штрафу і ми розуміємо, що його будуть намагатися оскаржити. Але закон є закон, і ми будемо виставляти претензію відповідно до обсягів забруднення. Позитивним фактом є те, що це страховий випадок, отже компенсація може лягти не тільки на власника», - уточнив Фірсов.

За його словами, викид не спричинив серйозних наслідків навколишньому середовищу й роботи з ліквідації наслідків завершилися. Наразі судно затримано до моменту сплати його власником збитків. 

 

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції