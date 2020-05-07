Понад 8 тонн пальмової олії розлилось біля Одеси

Аня Мартинюк 07 травня 2020, 09:21

Значної шкоди довкіллю, на щастя, не було завдано. Тим не менше, штраф за таку подію передбачений колосальний.

Новину передає «Преса України».

Виконувач обов’язків голови Держекоінспекції Ігор Фірсов повідомив у соцмережі, що в одеському порту “Південний” судно Stavanger розлило понад 8 тонн пальмової олії.

За його даними, корабель мав прапор Тувалу. Подія мала місце ще 30 квітня.

«За інформацією Адміністрації морських портів, кількість забруднювальних речовин, скинутих у воду становить 8 437 кг. Відповідно, сума збитків становить 2 416 557 доларів США. Це значний розмір штрафу і ми розуміємо, що його будуть намагатися оскаржити. Але закон є закон, і ми будемо виставляти претензію відповідно до обсягів забруднення. Позитивним фактом є те, що це страховий випадок, отже компенсація може лягти не тільки на власника», - уточнив Фірсов.

За його словами, викид не спричинив серйозних наслідків навколишньому середовищу й роботи з ліквідації наслідків завершилися. Наразі судно затримано до моменту сплати його власником збитків.