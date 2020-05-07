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Очікується, що цього річ гості Карпат зможуть пожити у Хобітхілі, який могли бачити лише на телеекранах.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у Карпатах завершили другу чергу будівництва казкового містечка Хобітхіл (Hobbithill). Як відомо, містечко нагадуватиме те, яке кіноглядачі бачили у трилогії «Володар перстнів».
Реалізація проекту проходить в селищі Верховина, Івано-Франківської області. Його автори націлились поєднати культуру і традиції Хобітанії та Гуцульщини. Очікується, що у липні будуть завершені роботи з облаштування.
Варто зазначити, що задля реалізації проекту не було зрубано жодного дерева, натомість було висаджено півтисячі ялинок.
За попередніми даними, перші туристи зможуть відвідати незвичну місцину з 15 червня.
08:38: У Карпатах завершили другий етап будівництва містечка Хобітхіл
08:03: Бразилія побила власний рекорд щодо зараження на коронавірус
07:35: Коронавірус змусив Польщу перенести президентські вибори
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13:24: Регулярні авіа перельоти можуть відновити з вересня – Кулеба
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