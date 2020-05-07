У Карпатах завершили другий етап будівництва містечка Хобітхіл

Аня Мартинюк 07 травня 2020, 08:38

Очікується, що цього річ гості Карпат зможуть пожити у Хобітхілі, який могли бачити лише на телеекранах.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Карпатах завершили другу чергу будівництва казкового містечка Хобітхіл (Hobbithill). Як відомо, містечко нагадуватиме те, яке кіноглядачі бачили у трилогії «Володар перстнів».

Реалізація проекту проходить в селищі Верховина, Івано-Франківської області. Його автори націлились поєднати культуру і традиції Хобітанії та Гуцульщини. Очікується, що у липні будуть завершені роботи з облаштування.

Варто зазначити, що задля реалізації проекту не було зрубано жодного дерева, натомість було висаджено півтисячі ялинок.

За попередніми даними, перші туристи зможуть відвідати незвичну місцину з 15 червня.