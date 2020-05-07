Бразилія побила власний рекорд щодо зараження на коронавірус

Аня Мартинюк 07 травня 2020, 08:03

На жаль, кількість хворих на смертоносний вірус росте. Разом з тим збільшилась кількість смертей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 травня, стало відомо, що Бразилія встановила новий денний рекорд щодо кількості нових випадків коронавірусу та смерті від нього. Днем раніше, 6 травня, у країні зафіксували 10 503 нових підтверджених випадків.

Раніше найвищий показник було зафіксовано 30 квітня - 7 288 випадків, згідно з даними міністерства охорони здоров'я. Бразилія також зареєструвала 615 смертей, що перевищує попередній рекорд - 600 осіб.

В цілому в Бразилії зареєстровано 126 611 випадків коронавірусу, 8588 смертей та 51 370 людей, які одужали.