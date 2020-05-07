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На жаль, кількість хворих на смертоносний вірус росте. Разом з тим збільшилась кількість смертей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 травня, стало відомо, що Бразилія встановила новий денний рекорд щодо кількості нових випадків коронавірусу та смерті від нього. Днем раніше, 6 травня, у країні зафіксували 10 503 нових підтверджених випадків.
Раніше найвищий показник було зафіксовано 30 квітня - 7 288 випадків, згідно з даними міністерства охорони здоров'я. Бразилія також зареєструвала 615 смертей, що перевищує попередній рекорд - 600 осіб.
В цілому в Бразилії зареєстровано 126 611 випадків коронавірусу, 8588 смертей та 51 370 людей, які одужали.
08:38: У Карпатах завершили другий етап будівництва містечка Хобітхіл
08:03: Бразилія побила власний рекорд щодо зараження на коронавірус
07:35: Коронавірус змусив Польщу перенести президентські вибори
14:46: Ляшко відреагував на відкриття кримінального провадження проти Рябошапки
13:24: Регулярні авіа перельоти можуть відновити з вересня – Кулеба
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12:13: Карантин вбиває – У Києві організували нову акцію протесту
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