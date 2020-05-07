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Окрім зміни дати виборів на виборців чекає новий формат проведення голосування.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 травня, стало відомо, що Польща не проведе президентські вибори 10 травня, як було заплановано раніше. Лідер правлячої партії “Право і Справедливість” (PiS) Ярослав Качинський і лідер коаліційної партії “Згода” Ярослав Говін заявили, що нову дату оберуть у найближчі терміни.
Крім того, голосування пройде у поштовому режимі. Причина такого ходу подій – пандемія коронавірусу.
«Після 10 травня 2020 року, коли Верховний суд передбачено визнає недійсність виборів, оскільки вони не відбудуться, маршалок Сейму РП оголосить нові президентські вибори у найближчий можливий термін», - зазначено у спільній заяві.
Нагадаємо, раніше Сенат Польщі проголосував проти закону щодо проведення кореспонденційного голосування в Польщі. Тим часом Сейм Польщі націлився повернути цей закон на порядок денний, внісши в нього зміни.
08:38: У Карпатах завершили другий етап будівництва містечка Хобітхіл
08:03: Бразилія побила власний рекорд щодо зараження на коронавірус
07:35: Коронавірус змусив Польщу перенести президентські вибори
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13:24: Регулярні авіа перельоти можуть відновити з вересня – Кулеба
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