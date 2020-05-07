Коронавірус змусив Польщу перенести президентські вибори

Аня Мартинюк 07 травня 2020, 07:35

Окрім зміни дати виборів на виборців чекає новий формат проведення голосування.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 травня, стало відомо, що Польща не проведе президентські вибори 10 травня, як було заплановано раніше. Лідер правлячої партії “Право і Справедливість” (PiS) Ярослав Качинський і лідер коаліційної партії “Згода” Ярослав Говін заявили, що нову дату оберуть у найближчі терміни.

Крім того, голосування пройде у поштовому режимі. Причина такого ходу подій – пандемія коронавірусу.

«Після 10 травня 2020 року, коли Верховний суд передбачено визнає недійсність виборів, оскільки вони не відбудуться, маршалок Сейму РП оголосить нові президентські вибори у найближчий можливий термін», - зазначено у спільній заяві.

Нагадаємо, раніше Сенат Польщі проголосував проти закону щодо проведення кореспонденційного голосування в Польщі. Тим часом Сейм Польщі націлився повернути цей закон на порядок денний, внісши в нього зміни.