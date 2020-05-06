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Синоптична картина в Україні буде контрастною

Аня Мартинюк 06 травня 2020, 15:09
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Синоптична картина в Україні буде контрастною

Український синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди на 7 травня.

Новину передає «Преса України».

За даними синоптика Наталії Діденко, 7 травня в Україні буде контрастна погода з дощами, грозами, штормовим вітром, сонячними проясненнями та снігом.

«Найближчої ночі негода пробіжиться західними областями (дощ, у Карпатах та в прикарпатських регіонах подекуди мокрий сніг та сніг), Північчю України, торкнеться Харківщини, Полтавщини, Вінничини, Кропивницького з районами, частини Черкащини. Вдень ареал нестійкої погоди переміститься східніше. Найбільше шансів у серйозніших дощів буде вздовж смуги Київщина, Житомирщина, Вінниччина, аж до Одещини», - розповіла вона.

На Заході, Сході, у Центрі та на Півдні вдень можливі невеликі дощі. Денна температура повітря переважно становитиме +8+14 градусів, у Центрі, на Півдні та на Сумщині +12+17 градусів, у східних областях +15+20 градусів.

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