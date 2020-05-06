Ляшко відреагував на відкриття кримінального провадження проти Рябошапки

Аня Мартинюк 06 травня 2020, 14:46

Олег Ляшко заявив, що Руслан Рябошапка хотів кинути його в тюрму.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 травня, колишній депутат ВРУ Олег Ляшко відреагував на новину про те, що САП відкрила кримінальне провадження проти колишнього генпрокурора Руслана Рябошапки. На своїй сторінці у соцмережі Ляшко зауважив, що Рябошапка давав незаконні команди.

«Я знаю на мільйон процентів, що екс-генпрокурор Рябошапка особисто давав незаконні команди своїм собакам-прокурорам фальсифікувати проти мене справу і кинути в тюрму, щоб зашкодити нашій боротьбі проти російської електроенергії, яку запустив в Україну прислужник Росії Герус. Тому мене не дивує, що Рябошапка, як і Герус, брав хабарі і приховував щось у декларації. Не знаю, чим завершиться це розслідування при нинішній владі. Але я зроблю все, щоб кожен із продажних «слуг» відповів за бєспрєдєл!» - написав Ляшко.

Як відомо, дані щодо Рябошапки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) і ч.4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної винагороди службовою особою) КК України.