Регулярні авіа перельоти можуть відновити з вересня – Кулеба

Аня Мартинюк 06 травня 2020, 13:24

Дмитро Кулеба розповів, від чого залежатиме відновлення регулярних рейсів.

Новину передає «Преса України».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з’явився в ефірі «Сніданку з 1+1». Він відповів на запитання про відновлення авіаперельотів. За його словами, проблем з відкриттям рейсів в Україні не має бути.

Інша справа міжнародні авіасполучення, над якими ламають голову й інші країни. Тим не менше міністр заявив, що цього літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде.

«Так, як було колись – не буде точно», - розповів Кулеба.

Так, він дав прогноз, що у випадку відсутності нової хвилі коронавірусу регулярні польоти в інші країни стануть можливими з вересня.