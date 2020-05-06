Регулярні авіа перельоти можуть відновити з вересня – Кулеба 13:24
У Криму назвали дату піку захворюваності на коронавірус 12:51
Карантин вбиває – У Києві організували нову акцію протесту 12:13
Коронавірус вносить зміни – Операції в Україні робитимуть по-новому 10:55
Озвучено зарплату італійських медиків, які працюють з хворими на коронавірус 09:15
В Офісі президента розповіли про особливості нового вітання лідера країни 07:35
Аксьонов розповів про кількість хворих на COVID-19 у Криму 14:39
Працівники «Укрзалізниці» матимуть 4-денний робочий тиждень 14:18
Ілон Маск показав новонародженого сина та розсекретив його ім’я 13:53
Карантинне меню – За столиком у ресторані дозволять сидіти двом людям 12:50
Російська армія на Донбасі – Бойовики самі підтвердили присутність в Україні 11:36
Жителям Беверлі-Хіллз дозволили робити пластику грудей під час карантину 11:01
Дмитро Кулеба розповів, від чого залежатиме відновлення регулярних рейсів.
Новину передає «Преса України».
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з’явився в ефірі «Сніданку з 1+1». Він відповів на запитання про відновлення авіаперельотів. За його словами, проблем з відкриттям рейсів в Україні не має бути.
Інша справа міжнародні авіасполучення, над якими ламають голову й інші країни. Тим не менше міністр заявив, що цього літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде.
«Так, як було колись – не буде точно», - розповів Кулеба.
Так, він дав прогноз, що у випадку відсутності нової хвилі коронавірусу регулярні польоти в інші країни стануть можливими з вересня.
13:24: Регулярні авіа перельоти можуть відновити з вересня – Кулеба
12:51: У Криму назвали дату піку захворюваності на коронавірус
12:13: Карантин вбиває – У Києві організували нову акцію протесту
10:55: Коронавірус вносить зміни – Операції в Україні робитимуть по-новому
09:15: Озвучено зарплату італійських медиків, які працюють з хворими на коронавірус
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.