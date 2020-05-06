У Криму назвали дату піку захворюваності на коронавірус

Аня Мартинюк 06 травня 2020, 12:51

В анексованому Криму люди погано дотримуються самоізоляції, тому пік захворюваності очікують через два тижні.

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, в анексованому Криму очікують пік захворюваності на коронавірус до 20 травня. Про це заявила так званий головний санітарний лікар на півострові Наталя Пеньковська.

«Кількість поодиноких випадків зараження у нас становить 37%, тому кількість вогнищ може вирости в геометричній прогресії. Необхідно витримувати ті режими, які встановлені в республіці», - розповіла вона.

Вона додала, що у Криму люди погано дотримуються самоізоляції, тому що населення не бачить загрози.

За попередніми даними, у Криму зафіксовано 160 випадків зараження коронавірусом. Раніше контрольовані російські медіа повідомляли, що від вірусу померло дві людини. Згодом інформації про померлих перестали надавати.