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У Криму назвали дату піку захворюваності на коронавірус

Аня Мартинюк 06 травня 2020, 12:51
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У Криму назвали дату піку захворюваності на коронавірус

В анексованому Криму люди погано дотримуються самоізоляції, тому пік захворюваності очікують через два тижні. 

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, в анексованому Криму очікують пік захворюваності на коронавірус до 20 травня. Про це заявила так званий головний санітарний лікар на півострові Наталя Пеньковська. 

«Кількість поодиноких випадків зараження у нас становить 37%, тому кількість вогнищ може вирости в геометричній прогресії. Необхідно витримувати ті режими, які встановлені в республіці», - розповіла вона.

Вона додала, що у Криму люди погано дотримуються самоізоляції, тому що населення не бачить загрози.

За попередніми даними, у Криму зафіксовано 160 випадків зараження коронавірусом.  Раніше контрольовані російські медіа повідомляли, що від вірусу померло дві людини. Згодом інформації про померлих перестали надавати.

 

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