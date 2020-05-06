У Криму назвали дату піку захворюваності на коронавірус 12:51
Карантин вбиває – У Києві організували нову акцію протесту 12:13
Коронавірус вносить зміни – Операції в Україні робитимуть по-новому 10:55
Озвучено зарплату італійських медиків, які працюють з хворими на коронавірус 09:15
В Офісі президента розповіли про особливості нового вітання лідера країни 07:35
Аксьонов розповів про кількість хворих на COVID-19 у Криму 14:39
Працівники «Укрзалізниці» матимуть 4-денний робочий тиждень 14:18
Ілон Маск показав новонародженого сина та розсекретив його ім’я 13:53
Карантинне меню – За столиком у ресторані дозволять сидіти двом людям 12:50
Російська армія на Донбасі – Бойовики самі підтвердили присутність в Україні 11:36
Жителям Беверлі-Хіллз дозволили робити пластику грудей під час карантину 11:01
В анексованому Криму люди погано дотримуються самоізоляції, тому пік захворюваності очікують через два тижні.
Новину передає «Преса України».
За даними російських ЗМІ, в анексованому Криму очікують пік захворюваності на коронавірус до 20 травня. Про це заявила так званий головний санітарний лікар на півострові Наталя Пеньковська.
«Кількість поодиноких випадків зараження у нас становить 37%, тому кількість вогнищ може вирости в геометричній прогресії. Необхідно витримувати ті режими, які встановлені в республіці», - розповіла вона.
Вона додала, що у Криму люди погано дотримуються самоізоляції, тому що населення не бачить загрози.
За попередніми даними, у Криму зафіксовано 160 випадків зараження коронавірусом. Раніше контрольовані російські медіа повідомляли, що від вірусу померло дві людини. Згодом інформації про померлих перестали надавати.
12:51: У Криму назвали дату піку захворюваності на коронавірус
12:13: Карантин вбиває – У Києві організували нову акцію протесту
10:55: Коронавірус вносить зміни – Операції в Україні робитимуть по-новому
09:15: Озвучено зарплату італійських медиків, які працюють з хворими на коронавірус
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.