Карантин вбиває – У Києві організували нову акцію протесту

Аня Мартинюк 06 травня 2020, 12:13

Підприємці, які організовували попередні акції, заявили, що сьогодні до дійства залучились невідомі люди.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 травня, біля Європейської площі проходить чергова акція протесту. Вона має назву «Карантин вбиває». Активісти перекрили вулицю Грушевського.

За даними ресурсу Pavlovsky News, активісти намагаються донести до влади наступне повідомлення: найбільшу загрозу несе не карантин, а його наслідки.

«Мітинг тільки набирає обертів, оскільки на нього продовжують прибувати люди, в тому числі з регіонів», - йдеться в повідомленні.

Один з організаторів попередньої акції ФОПів Сергій Доротич розповів журналістам, що на акції зібрались незрозумілі люди.

«У нас вже протягом 8 місяців акції ФОПів, але цих людей я не бачив ніколи. Вони кричать контрверсійні кричалки, типу "Скасувати карантин, тому що він вбиває". Вбиває все ж вірус, а не карантин, його потрібно послабити - так, але якась жінка на цій акції кричала ці речівки, кашляючи мені в обличчя, кажучи, що вона підприємець з Одеси. Наш рух підприємців в шоці зараз, тому що ми не знаємо, хто ці люди. Всі різко почали підтримувати мікробізнес», - прокоментував він.

Варто зазначити, що представники організації SaveФОП заявили, що не мають ніякого відношення до акції. Деякі підприємці зауважують, що акцію могла організувати сама влада з метою дискредитувати рух.