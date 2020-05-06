Адель продемонструвала дивовижну фігуру

Аня Мартинюк 06 травня 2020, 11:35

Знаменитість відсвяткувала 32-річчя. Так, вона подякувала фанам й медичним працівникам.

Новину передає «Преса України».

Співачка Адель відсвяткувала 5 травня свій 32-й день народження. З цієї нагоди вона поділилась у соцмережі знімком, на якому продемонструвала свою фігуру. Як відомо, знаменитість давно здивувала шанувальників спортивними досягненнями, які, як видно з фото, все ще збережені.

Так, виконавиця позувала у короткій сукні з об’ємними рукавами.

«Дякую за день народження. Я сподіваюся, що ви всі залишаєтеся у безпеці та здоровими у цей божевільний час. Я хотіла би подякувати усім нашим працівникам, які зараз стоять на обороні нашого здоров’я, ризикуючи своїм життям! Ви справді наші ангели. 2020 окей, до побачення», - написала вона.

Нагадаємо, кардинальні зміни у фігурі поп-суперзірки відбулися після того, як вона минулого квітня розлучилася зі своїм чоловіком Симоном Конецьким.