Адель продемонструвала дивовижну фігуру

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Знаменитість відсвяткувала 32-річчя. Так, вона подякувала фанам й медичним працівникам.
Новину передає «Преса України».
Співачка Адель відсвяткувала 5 травня свій 32-й день народження. З цієї нагоди вона поділилась у соцмережі знімком, на якому продемонструвала свою фігуру. Як відомо, знаменитість давно здивувала шанувальників спортивними досягненнями, які, як видно з фото, все ще збережені.
Так, виконавиця позувала у короткій сукні з об’ємними рукавами.
«Дякую за день народження. Я сподіваюся, що ви всі залишаєтеся у безпеці та здоровими у цей божевільний час. Я хотіла би подякувати усім нашим працівникам, які зараз стоять на обороні нашого здоров’я, ризикуючи своїм життям! Ви справді наші ангели. 2020 окей, до побачення», - написала вона.
Нагадаємо, кардинальні зміни у фігурі поп-суперзірки відбулися після того, як вона минулого квітня розлучилася зі своїм чоловіком Симоном Конецьким.
12:51: У Криму назвали дату піку захворюваності на коронавірус
12:13: Карантин вбиває – У Києві організували нову акцію протесту
10:55: Коронавірус вносить зміни – Операції в Україні робитимуть по-новому
09:15: Озвучено зарплату італійських медиків, які працюють з хворими на коронавірус
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