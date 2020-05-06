Коронавірус вносить зміни – Операції в Україні робитимуть по-новому

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Максим Степанов заявив, що у зв’язку з поширенням коронавірусу планові операції проходитимуть з попередньою підготовкою.
Новину передає «Преса України».
Глава МОЗ Максим Степанов розповів, які зміни чекають на українців, які мають пройти планову операцію. За словами міністра, таким людям перед операцією робитимуть тест на коронавірус. Далі їх чекає дводенна або триденна ізоляція та госпіталізація.
«Ми прийняли відповідний нормативний акт, постанова уряду в понеділок, 4 травня. Це необхідно для життя і здоров'я наших громадян, тому що карантин уже триває більше 50 днів. І поспілкувавшись в тому числі з нашими лікарями на місцях, ми побачили необхідність початку планових операцій. Це стосується онкології та кардіохірургії», - розповів Степанов.
За словами міністра, підготовка до операції буде безкоштовною. Нагадаємо, в Україні виявили 13184 хворих на COVID-19. З них 327 летальних випадків.
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