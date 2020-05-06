В Україні 487 нових випадків COVID-19 – МОЗ

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В Україні стабільно збільшується кількість хворих на коронавірус. Також побільшало людей, які одужали.
Новину передає «Преса України».
За даними МОЗ, в Україні зафіксували 487 нових випадків COVID-19. Тепер загальна кількість хворих становить 13184 людини. Кількість смертей від китайського вірусу – 327. Також зросла кількість пацієнтів, які одужали. Таких 2097 людей.
Рекордна кількість виявлених хворих у Чернівецькій області — 1985 людей. Найменше виявлених хворих у Луганській області — 42 людини. Дані з тимчасово окупованих територій відсутні. Ситуація в інших областях та столиці наступна.
Вінницька область — 472.
Волинська область — 359.
Дніпропетровська область — 568.
Донецька область — 85.
Житомирська область — 456.
Закарпатська область — 572.
Запорізька область — 298.
Івано-Франківська область — 1037.
Кіровоградська область — 402.
м. Київ — 1651.
Київська область — 891.
Львівська область — 553.
Миколаївська область — 165.
Одеська область — 505.
Полтавська область — 232.
Рівненська область — 787.
Сумська область — 130.
Тернопільська область — 935.
Харківська область — 403.
Херсонська область — 143.
Хмельницька область — 134.
Черкаська область — 314.
Чернігівська область — 65.
Нагадаємо, раніше голова МОЗ Максим Степанов пообіцяв, що смертоносна реформа Супрун не буде реалізована до кінця. Натомість її модифікують, щоб вона працювала в інтересах пацієнтів та медиків.
10:55: Коронавірус вносить зміни – Операції в Україні робитимуть по-новому
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