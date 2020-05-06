В Україні 487 нових випадків COVID-19 – МОЗ

Аня Мартинюк 06 травня 2020, 10:25

В Україні стабільно збільшується кількість хворих на коронавірус. Також побільшало людей, які одужали.

Новину передає «Преса України».

За даними МОЗ, в Україні зафіксували 487 нових випадків COVID-19. Тепер загальна кількість хворих становить 13184 людини. Кількість смертей від китайського вірусу – 327. Також зросла кількість пацієнтів, які одужали. Таких 2097 людей.

Рекордна кількість виявлених хворих у Чернівецькій області — 1985 людей. Найменше виявлених хворих у Луганській області — 42 людини. Дані з тимчасово окупованих територій відсутні. Ситуація в інших областях та столиці наступна.

Вінницька область — 472.

Волинська область — 359.

Дніпропетровська область — 568.

Донецька область — 85.

Житомирська область — 456.

Закарпатська область — 572.

Запорізька область — 298.

Івано-Франківська область — 1037.

Кіровоградська область — 402.

м. Київ — 1651.

Київська область — 891.

Львівська область — 553.

Миколаївська область — 165.

Одеська область — 505.

Полтавська область — 232.

Рівненська область — 787.

Сумська область — 130.

Тернопільська область — 935.

Харківська область — 403.

Херсонська область — 143.

Хмельницька область — 134.

Черкаська область — 314.

Чернігівська область — 65.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Максим Степанов пообіцяв, що смертоносна реформа Супрун не буде реалізована до кінця. Натомість її модифікують, щоб вона працювала в інтересах пацієнтів та медиків.