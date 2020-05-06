У Неаполі люди почали святкувати вихід з карантину

Аня Мартинюк 06 травня 2020, 09:51

Натовпи людей, поки ще в масках, заполонили вулиці. Уже ніхто не переймається через необхідність дотримуватися дистанції.

Новину передає «Преса України».

У Неаполі, Італія, вперше було ослаблено карантинні заходи. В результаті люди заполонили вулиці, радіючи довгоочікуваному виходу на вулицю. Як відомо, країна перебувала в умовах жорсткого карантину впродовж двох місяців.

«Пари у Неаполі цілувалися, обіймалися. Літні люди, нарешті побачились зі своєю сім’єю. Все наче ожило», - відзначили ЗМІ.

Нагадаємо, італійцям було заборонено виходити на вулиці без причин, а також наближатися близько до інших людей. Спілкування з правоохоронцями на вулицях означав буквальний допит, який міг закінчитися штрафом і навіть тюремними вироками.

Незважаючи на радісні сцени, у звіті з Імперського коледжу Лондона зазначається, що Італію вдарить ще смертельніша друга коронавірусна хвиля, оскільки країна полегшила карантин.

Станом на 6 травня в Італії зафіксовано 213013 випадки захворювання на коронавірус, з яких 29315 завершились смертю людей. 85231 людина одужала.