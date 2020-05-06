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Озвучено зарплату італійських медиків, які працюють з хворими на коронавірус

Аня Мартинюк 06 травня 2020, 09:15
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Озвучено зарплату італійських медиків, які працюють з хворими на коронавірус

Як виявилось, італійські медики заробляють в двадцять разів більше, ніж українські. 

Новину передає «Преса України».

Український лікар Микола Рихлицький, який мав можливість попрацювати в Італії під час пандемії коронавірусу, розповів, скільки заробляють італійські колеги. Так, зарплата українських медиків куди менша, ніж у італійських. Останні заробляють в 20 разів більше.

«У нас в Україні нестача медпрацівників середнього та молодшого рівня. Мова не тільки про лікарів. У нас медсестра працює за 3-4 тис. гривень на місяць як в умовах пандемії, так і без пандемії. Людина не їсть, не п'є, вона вариться сама у собі, тому що дуже жарко, задихається, при цьому ще й працює», - розповів лікар.

Так, італійські медсестри заробляють 2-3 тисячі євро на місяць, лікар-реаніматолог - 40-80 євро за годину. Нагадаємо, станом на 6 травня в Італії 213013 випадки захворювання на коронавірус. З них 29315 летальних випадків. Одужати вдалось 85231 людині.

 

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