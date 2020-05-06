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Як виявилось, італійські медики заробляють в двадцять разів більше, ніж українські.
Новину передає «Преса України».
Український лікар Микола Рихлицький, який мав можливість попрацювати в Італії під час пандемії коронавірусу, розповів, скільки заробляють італійські колеги. Так, зарплата українських медиків куди менша, ніж у італійських. Останні заробляють в 20 разів більше.
«У нас в Україні нестача медпрацівників середнього та молодшого рівня. Мова не тільки про лікарів. У нас медсестра працює за 3-4 тис. гривень на місяць як в умовах пандемії, так і без пандемії. Людина не їсть, не п'є, вона вариться сама у собі, тому що дуже жарко, задихається, при цьому ще й працює», - розповів лікар.
Так, італійські медсестри заробляють 2-3 тисячі євро на місяць, лікар-реаніматолог - 40-80 євро за годину. Нагадаємо, станом на 6 травня в Італії 213013 випадки захворювання на коронавірус. З них 29315 летальних випадків. Одужати вдалось 85231 людині.
09:15: Озвучено зарплату італійських медиків, які працюють з хворими на коронавірус
07:35: В Офісі президента розповіли про особливості нового вітання лідера країни
14:39: Аксьонов розповів про кількість хворих на COVID-19 у Криму
14:18: Працівники «Укрзалізниці» матимуть 4-денний робочий тиждень
13:53: Ілон Маск показав новонародженого сина та розсекретив його ім’я
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