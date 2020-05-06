Світові ціни на нафту пішли вгору

Аня Мартинюк 06 травня 2020, 08:40

Американська WTI додала у ціні $3,71, еталонна Brent здорожчала на $3,77.

Новину передає «Преса України».

Ф'ючерси на американську нафту WTI піднялись до 26,49 долара за барель, подорожчавши на 3,71 долара або 16,29%. Еталонна нафта Brent з поставкою у липні торгувалась на рівні 30,97 долара за барель, що на 3,77 долара або 12,17% більше.

За словами аналітиків, ціни на чорне золото почали рости, оскільки на ринку спостерігається зменшення темпів виготовлення нафти.

Також на ціни вплинула новина про те, що деякі європейські та азійські країни, а також декілька штатів США, почали полегшувати карантинні заходи.