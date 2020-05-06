Світові ціни на нафту пішли вгору

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Американська WTI додала у ціні $3,71, еталонна Brent здорожчала на $3,77.
Новину передає «Преса України».
Ф'ючерси на американську нафту WTI піднялись до 26,49 долара за барель, подорожчавши на 3,71 долара або 16,29%. Еталонна нафта Brent з поставкою у липні торгувалась на рівні 30,97 долара за барель, що на 3,77 долара або 12,17% більше.
За словами аналітиків, ціни на чорне золото почали рости, оскільки на ринку спостерігається зменшення темпів виготовлення нафти.
Також на ціни вплинула новина про те, що деякі європейські та азійські країни, а також декілька штатів США, почали полегшувати карантинні заходи.
09:15: Озвучено зарплату італійських медиків, які працюють з хворими на коронавірус
07:35: В Офісі президента розповіли про особливості нового вітання лідера країни
14:39: Аксьонов розповів про кількість хворих на COVID-19 у Криму
14:18: Працівники «Укрзалізниці» матимуть 4-денний робочий тиждень
13:53: Ілон Маск показав новонародженого сина та розсекретив його ім’я
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