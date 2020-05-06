Величезна пожежа охопила багатоповерхівку в ОАЕ

Аня Мартинюк 06 травня 2020, 08:07

48-поверховий хмарочос загорівся вночі й продовжував горіти до самого ранку.

Новину передає «Преса України».

У вівторок, 5 травня, пізно вночі сталась пожежа в 48-поверховій вежі Abbco в Шарджі, ОАЕ. Полум’я швидко поширилось хмарочосом, в результаті уламки будівлі почала падати на найближчі паркінги та вулиці.

Пожежа розпочалася близько 21:00 за місцевим часом, одразу після того, як завершився піст під час святого місяця Рамадану. Пожежа тривала до ранку 6 травня.

Skycraper on fire in Sharjah, UAEpic.twitter.com/W0ODtwgaeX — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) May 5, 2020

Щонайменше семеро людей зазнали незначних травм у результаті події. Інформації щодо загиблих не надходило. Люди, які відреагували на пожежну сигналізацію та вибігли на вулицю, зазначили, що влада робить для них усе, аби вирішити складну ситуацію.