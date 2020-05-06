Величезна пожежа охопила багатоповерхівку в ОАЕ

В Офісі президента розповіли про особливості нового вітання лідера країни 07:35
Аксьонов розповів про кількість хворих на COVID-19 у Криму 14:39
Працівники «Укрзалізниці» матимуть 4-денний робочий тиждень 14:18
Ілон Маск показав новонародженого сина та розсекретив його ім’я 13:53
Карантинне меню – За столиком у ресторані дозволять сидіти двом людям 12:50
Російська армія на Донбасі – Бойовики самі підтвердили присутність в Україні 11:36
Жителям Беверлі-Хіллз дозволили робити пластику грудей під час карантину 11:01
В МОЗ розповіли про збільшення випадків захворюваності на коронавірус 09:43
Фінляндія домовилась з Україною про найняття українських робітників 09:07
Не роби з себе царя - Зеленський мав серйозну розмову з Тищенком 08:34
У Ілона Маска народилась дитина з українським корінням 08:04
Українців попередили про можливе продовження карантину до осені 07:32
Турагентства готуються відмовити українцям у поверненні коштів 14:07
48-поверховий хмарочос загорівся вночі й продовжував горіти до самого ранку.
Новину передає «Преса України».
У вівторок, 5 травня, пізно вночі сталась пожежа в 48-поверховій вежі Abbco в Шарджі, ОАЕ. Полум’я швидко поширилось хмарочосом, в результаті уламки будівлі почала падати на найближчі паркінги та вулиці.
Пожежа розпочалася близько 21:00 за місцевим часом, одразу після того, як завершився піст під час святого місяця Рамадану. Пожежа тривала до ранку 6 травня.
Skycraper on fire in Sharjah, UAEpic.twitter.com/W0ODtwgaeX— Alfons López Tena (@alfonslopeztena) May 5, 2020
Щонайменше семеро людей зазнали незначних травм у результаті події. Інформації щодо загиблих не надходило. Люди, які відреагували на пожежну сигналізацію та вибігли на вулицю, зазначили, що влада робить для них усе, аби вирішити складну ситуацію.
07:35: В Офісі президента розповіли про особливості нового вітання лідера країни
14:39: Аксьонов розповів про кількість хворих на COVID-19 у Криму
14:18: Працівники «Укрзалізниці» матимуть 4-денний робочий тиждень
13:53: Ілон Маск показав новонародженого сина та розсекретив його ім’я
12:50: Карантинне меню – За столиком у ресторані дозволять сидіти двом людям
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.