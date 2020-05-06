В Офісі президента розповіли про особливості нового вітання лідера країни

Аня Мартинюк 06 травня 2020, 07:35

На тлі пандемії президент Володимир Зеленський більше не тисне нікому руку.

Новину передає «Преса України».

В Офісі президента України розповіли, як український лідер вітається під час карантину. За словами заступника керівника Офісу президента Ігора Жовква, під час вручення вірчих грамот іноземні посли і президент України уже не тиснули один одному руки, як цього вимагає протокол.

«Ви могли бачити навіть на фото, які привітання були з одним з послів, - ліктем. Але, знову ж таки, спростивши протокол, ми абсолютно не втратили сенс. Я не впевнений, що у всіх країнах зараз президенти приймають вірчі грамоти від іноземних послів. Ми відчували, що це потрібно, що дипломатична робота не повинна зупинятися», - додав він.

Тим не менше, Жовква зауважив, що деякі зустрічі український президент все ж переніс або проводить їх у телефонному режимі.