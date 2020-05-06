В Офісі президента розповіли про особливості нового вітання лідера країни 07:35
Аксьонов розповів про кількість хворих на COVID-19 у Криму 14:39
Працівники «Укрзалізниці» матимуть 4-денний робочий тиждень 14:18
Ілон Маск показав новонародженого сина та розсекретив його ім’я 13:53
Карантинне меню – За столиком у ресторані дозволять сидіти двом людям 12:50
Російська армія на Донбасі – Бойовики самі підтвердили присутність в Україні 11:36
Жителям Беверлі-Хіллз дозволили робити пластику грудей під час карантину 11:01
В МОЗ розповіли про збільшення випадків захворюваності на коронавірус 09:43
Фінляндія домовилась з Україною про найняття українських робітників 09:07
Не роби з себе царя - Зеленський мав серйозну розмову з Тищенком 08:34
У Ілона Маска народилась дитина з українським корінням 08:04
Українців попередили про можливе продовження карантину до осені 07:32
Турагентства готуються відмовити українцям у поверненні коштів 14:07
На тлі пандемії президент Володимир Зеленський більше не тисне нікому руку.
Новину передає «Преса України».
В Офісі президента України розповіли, як український лідер вітається під час карантину. За словами заступника керівника Офісу президента Ігора Жовква, під час вручення вірчих грамот іноземні посли і президент України уже не тиснули один одному руки, як цього вимагає протокол.
«Ви могли бачити навіть на фото, які привітання були з одним з послів, - ліктем. Але, знову ж таки, спростивши протокол, ми абсолютно не втратили сенс. Я не впевнений, що у всіх країнах зараз президенти приймають вірчі грамоти від іноземних послів. Ми відчували, що це потрібно, що дипломатична робота не повинна зупинятися», - додав він.
Тим не менше, Жовква зауважив, що деякі зустрічі український президент все ж переніс або проводить їх у телефонному режимі.
07:35: В Офісі президента розповіли про особливості нового вітання лідера країни
14:39: Аксьонов розповів про кількість хворих на COVID-19 у Криму
14:18: Працівники «Укрзалізниці» матимуть 4-денний робочий тиждень
13:53: Ілон Маск показав новонародженого сина та розсекретив його ім’я
12:50: Карантинне меню – За столиком у ресторані дозволять сидіти двом людям
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.