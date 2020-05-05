Аксьонов розповів про кількість хворих на COVID-19 у Криму

Аня Мартинюк 05 травня 2020, 14:39

У Криму стабільно збільшується кількість хворих на коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 травня, російські ЗМІ повідомили, що в анексованому Криму зафіксували 17 нових випадків COVID-19. Відповідну інформацію надав так званий голова Криму Сергій Аксьонов.

«За минулу добу у нас 17 хворих. Чотири людини - це старе, джанкойське вогнище, 10 осіб - це алуштинська лікарня, терапевтичне відділення. Там заразилося два лікаря і вісім пацієнтів. Одна людина приїхала із Санкт-Петербурга, одна з Тольятті і ще одну виявлено в Сакському районі. Найнебезпечніше те, що це відбувається в лікарнях і заражається медичний персонал», - зазначив він.

Станом на сьогодні на півострові уже 219 нових випадків зараження на коронавірус . З них 89 - в Севастополі.