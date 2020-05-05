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У Криму стабільно збільшується кількість хворих на коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 травня, російські ЗМІ повідомили, що в анексованому Криму зафіксували 17 нових випадків COVID-19. Відповідну інформацію надав так званий голова Криму Сергій Аксьонов.
«За минулу добу у нас 17 хворих. Чотири людини - це старе, джанкойське вогнище, 10 осіб - це алуштинська лікарня, терапевтичне відділення. Там заразилося два лікаря і вісім пацієнтів. Одна людина приїхала із Санкт-Петербурга, одна з Тольятті і ще одну виявлено в Сакському районі. Найнебезпечніше те, що це відбувається в лікарнях і заражається медичний персонал», - зазначив він.
Станом на сьогодні на півострові уже 219 нових випадків зараження на коронавірус . З них 89 - в Севастополі.
14:39: Аксьонов розповів про кількість хворих на COVID-19 у Криму
14:18: Працівники «Укрзалізниці» матимуть 4-денний робочий тиждень
13:53: Ілон Маск показав новонародженого сина та розсекретив його ім’я
12:50: Карантинне меню – За столиком у ресторані дозволять сидіти двом людям
11:36: Російська армія на Донбасі – Бойовики самі підтвердили присутність в Україні
11:01: Жителям Беверлі-Хіллз дозволили робити пластику грудей під час карантину
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