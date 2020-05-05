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На жаль, разом з тим працівникам держпідприємства платитимуть меншу заробітну плату.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 травня, стало відомо, що «Укрзалізниця» таки переводить своїх працівників на скорочений тиждень. У прес-службі державної компанії повідомили, що на всіх своїх підприємствах діятиме графік чотири робочі дні та три вихідні дні.
Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» озвучувала плани про скорочення робочого тижня на тлі карантину. Тепер же відповідне рішення прийняли члени правління компанії.
Відомо, що разом зі скороченням кількості робочих днів працівники отримуватимуть й менше зарплату.
14:39: Аксьонов розповів про кількість хворих на COVID-19 у Криму
14:18: Працівники «Укрзалізниці» матимуть 4-денний робочий тиждень
13:53: Ілон Маск показав новонародженого сина та розсекретив його ім’я
12:50: Карантинне меню – За столиком у ресторані дозволять сидіти двом людям
11:36: Російська армія на Донбасі – Бойовики самі підтвердили присутність в Україні
11:01: Жителям Беверлі-Хіллз дозволили робити пластику грудей під час карантину
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