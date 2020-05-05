Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Смертоносну реформу Супрун модифікують
  • Мрія, Епіцентр, Зеленський – З’явилися нові деталі щодо сприяння Офісу президента контрабанді
  • Вплив коронавірусу – Українці почали брати менше кредитів

Працівники «Укрзалізниці» матимуть 4-денний робочий тиждень

Аня Мартинюк 05 травня 2020, 14:18
Версія для друку
Працівники «Укрзалізниці» матимуть 4-денний робочий тиждень

На жаль, разом з тим працівникам держпідприємства платитимуть меншу заробітну плату. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 травня, стало відомо, що «Укрзалізниця» таки переводить своїх працівників на скорочений тиждень. У прес-службі державної компанії повідомили, що на всіх своїх підприємствах діятиме графік чотири робочі дні та три вихідні дні.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» озвучувала плани про скорочення робочого тижня на тлі карантину. Тепер же відповідне рішення прийняли члени правління компанії.

Відомо, що разом зі скороченням кількості робочих днів працівники отримуватимуть й менше зарплату.  

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції