Працівники «Укрзалізниці» матимуть 4-денний робочий тиждень

Аня Мартинюк 05 травня 2020, 14:18

На жаль, разом з тим працівникам держпідприємства платитимуть меншу заробітну плату.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 травня, стало відомо, що «Укрзалізниця» таки переводить своїх працівників на скорочений тиждень. У прес-службі державної компанії повідомили, що на всіх своїх підприємствах діятиме графік чотири робочі дні та три вихідні дні.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» озвучувала плани про скорочення робочого тижня на тлі карантину. Тепер же відповідне рішення прийняли члени правління компанії.

Відомо, що разом зі скороченням кількості робочих днів працівники отримуватимуть й менше зарплату.