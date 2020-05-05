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Ілон Маск представив фото шостої дитини. Він також розповів, яке незвичне ім’я обрав сину.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 травня, засновник Tesla і SpaceX ілон Маск показав перші фото новонародженого сина. 48-річний Маск вшосте став батьком. Дитину йому народила 32-річна співачка Грімс, для якої вагітність була першою.
Як відомо, знімки він показав через декілька годин після появи малюка на світ. На одному фото Ілон Маск застосував фільтр «татуювання». Інтернет-спільнота поцікавилась, як пара назве дитину, на що Маск відповів «X Æ A-12 Musk».
Варто зазначити, що Грімс раніше заявила в інтерв’ю, що хоче дозволити дитині «визначити свою стать» самостійно.
13:53: Ілон Маск показав новонародженого сина та розсекретив його ім’я
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