Ілон Маск показав новонародженого сина та розсекретив його ім’я

Аня Мартинюк 05 травня 2020, 13:53

Ілон Маск представив фото шостої дитини. Він також розповів, яке незвичне ім’я обрав сину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 травня, засновник Tesla і SpaceX ілон Маск показав перші фото новонародженого сина. 48-річний Маск вшосте став батьком. Дитину йому народила 32-річна співачка Грімс, для якої вагітність була першою.

Як відомо, знімки він показав через декілька годин після появи малюка на світ. На одному фото Ілон Маск застосував фільтр «татуювання». Інтернет-спільнота поцікавилась, як пара назве дитину, на що Маск відповів «X Æ A-12 Musk».

Варто зазначити, що Грімс раніше заявила в інтерв’ю, що хоче дозволити дитині «визначити свою стать» самостійно.