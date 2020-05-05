Супрун почала істерити з приводу змін у медреформі

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Уляна Супрун розкритикувала чинну владу за намір змінити її медичну реформу на благо лікарів та пацієнтів, а не на благо США.
Новину передає «Преса України».
Уляна Супрун, яка довгий час виконувала обов’язки міністра охорони здоров’я й яка так і не змогла стати повноцінним мінстром, вирішила розкритикувати дії чинної влади. Мова йде про зміни у розпочатій американкою медреформі.
«Називати “покращенням реформи” боягузливий крок у минуле –– означає брехати та зневажати усіх українців, в тому числі медиків, які заслуговують на гідну та справедливу винагороду за свою роботу», - зазначила вона у соцмережі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив модифікувати медичну реформу. Як відомо, реформа Уляни Супрун передбачає дорого вартісне медичне страхування для людей, які підписали декларація із сімейним лікарем, а також скорочення кількості лікарів, закриття лікарень.
До слова, у США, звідки Уляна Супрун прибула в Україну у період Революції гідності, найбільше випадків захворювання на коронавірус у світі - 1,212,955. З них 69,925 людей померли.
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