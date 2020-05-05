Карантинне меню – За столиком у ресторані дозволять сидіти двом людям

Аня Мартинюк 05 травня 2020, 12:50

У МОЗ роз’яснили, як працюватимуть заклади харчування в країні під час карантину. Так, правила виконуватимуть як представники закладів, так і їх відвідувачі.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ уточнили, як саме працюватимуть ресторани та інші заклади громадського харчування в умовах послабленого карантину.

Так, з 11 травня кафе та ресторани продаватимуть замовлення на виніс. Також буде дозволена робота літніх майданчиків. Дистанція між столиками становитиме 1,5 м. За кожним столом буде дозволено сидіти не більше двом людям.

Перед тим, як приступити до роботи, усі працівники таких закладів проходитимуть перевірку температури. При температурі 37,2 градуси допуску до робочого місця вони не отримають. Перед входом в ресторан стоятимуть антисептики, якими зможуть користуватися відвідувачі.

«Меню повинно розташовуватися поруч з місцем видачі замовлень, давати меню клієнтам не можна. Замовлення повинні видавати виключно в одноразовому посуді і закритій тарі», - додали в МОЗ.

Ще одна вимога для закладів харчування – часта дезінфекція приміщень.