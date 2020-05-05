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Смертоносну реформу Супрун модифікують

Аня Мартинюк 05 травня 2020, 12:14
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Смертоносну реформу Супрун модифікують

Голова МОЗ Максим Степанов нагадав, що мед реформа, почата американкою Уляною Супрун, передбачає звільнення лікарів та закриття лікарень. Новий міністр пообіцяв цього не допустити.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 травня, голова МОЗ Максим Степанов ще раз нагадав, що медреформа Уляни Супрун передбачає звільнення близько 50 000 медпрацівників та закриття 332 лікарень. За словами міністра, це означає остаточний крах медичної системи в країні.

«Якщо нічого не змінити, то масове звільнення призведе до катастрофічного зростання смертності, стрімкому поширенню таких хвороб, як той же туберкульоз. Доступ мільйонів українців до нормального медзабезпечення буде утруднений», - пояснив він.

Степанов нагадав, що президент Володимир Зеленський дав доручення модифікувати нинішню реформу, щоб вона була вигідна і медикам і пацієнтам. Так, зміни передбачатимуть достатнє фінансування збоку держави, не менше, ніж у 2019 році.

«З 1 червня по Державній програмі медичних гарантій будуть додатково фінансуватися нові пакети (первинна медична допомога; екстрена медична допомога, гострий інфаркт міокарда, гострий мозковий інсульт в стаціонарних умовах, а також 4 пакети для лікування Covid-19)», - також йшлось у його повідомленні.

З липня зарплату медикам піднімуть. Також у травні стартує розробка та затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги. Окрім того, к наступного року будуть діяти нові медичні тарифи. 

 

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