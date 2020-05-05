Смертоносну реформу Супрун модифікують

Аня Мартинюк 05 травня 2020, 12:14

Голова МОЗ Максим Степанов нагадав, що мед реформа, почата американкою Уляною Супрун, передбачає звільнення лікарів та закриття лікарень. Новий міністр пообіцяв цього не допустити.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 травня, голова МОЗ Максим Степанов ще раз нагадав, що медреформа Уляни Супрун передбачає звільнення близько 50 000 медпрацівників та закриття 332 лікарень. За словами міністра, це означає остаточний крах медичної системи в країні.

«Якщо нічого не змінити, то масове звільнення призведе до катастрофічного зростання смертності, стрімкому поширенню таких хвороб, як той же туберкульоз. Доступ мільйонів українців до нормального медзабезпечення буде утруднений», - пояснив він.

Степанов нагадав, що президент Володимир Зеленський дав доручення модифікувати нинішню реформу, щоб вона була вигідна і медикам і пацієнтам. Так, зміни передбачатимуть достатнє фінансування збоку держави, не менше, ніж у 2019 році.

«З 1 червня по Державній програмі медичних гарантій будуть додатково фінансуватися нові пакети (первинна медична допомога; екстрена медична допомога, гострий інфаркт міокарда, гострий мозковий інсульт в стаціонарних умовах, а також 4 пакети для лікування Covid-19)», - також йшлось у його повідомленні.

З липня зарплату медикам піднімуть. Також у травні стартує розробка та затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги. Окрім того, к наступного року будуть діяти нові медичні тарифи.